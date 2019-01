Serena prosula četiri meč lopte i poklonila Pliškovoj polufinale!

Igrala je nevjerojatno na meč loptama, rekla je Serena Williams za Karolinu Pliškovu koja ju je u četvrtfinalu Australian Opena svladala 6-4, 4-6, 7-5.

A u porazu je imala prednost 5-1 u odlučujućem setu, kao i četiri meč lopte...

- Nisam poklekla pod pritiskom - rekla je Serena, objasnivši kako je njena suparnica jednostavno odigrala fenomenalno kad je trebalo, a Pliškova priznaje - iskoristila je svoje šanse!

No činjenica je da je na 5-1, 40-30 i svoj servis Serena pretrpjela lakšu ozljedu, no 37-godišnjakinja nije se htjela izvlačiti na to:

- Pogađala je crtu i igrala kao luda. Igrala je nevjerojatno na meč loptama, to nema veze s mojim gležnjem. Očito, griješila sam, no ona je igrala jako dobro.

Čehinja će se u polufinalu sastati s četvrtom nositeljicom Naomi Osakom koja je u dva lagana seta (6-4, 6-1) svladala Elenu Svitolinu.

U drugom polufinalu snage će odmjeriti Petra Kvitova i američka senzacija Danielle Collins.