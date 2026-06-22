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TENISKA KRALJICA

Serena se vraća na Wimbledon. Dobila je pozivnicu i za singl

Piše HINA,
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Serena se vraća na Wimbledon. Dobila je pozivnicu i za singl
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Foto: Fabrizio Bensch

Serena Williams dobila je šokantnu pozivnicu za Wimbledon i vraća se u singl nakon gotovo 4 godine, a s Venus lovi novu senzaciju

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Američka teniska zvijezda Serena Williams dobila je pozivnicu za igranje u pojedinačnoj konkurenciji na nadolazećem Wimbledonu, objavili su organizatori londonskog Grand Slama.

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Foto: Instagram

Odluka dolazi nakon što se 44-godišnja Williams nedavno vratila u natjecanje u parovima nakon gotovo četverogodišnjeg izbivanja iz profesionalnog tenisa. Serena Williams, koja je osvojila 39 Grand Slam naslova, od kojih su 23 u pojedinačnoj konkurenciji, prethodno je prihvatila posebnu pozivnicu za igranje u ženskim parovima na Wimbledonu, gdje će se natjecati sa sestrom Venus Williams.

Serenin posljednji pojedinačni meč bio je poraz od australske igračice Ajle Tomljanović u trećem kolu US Opena 2022. U to vrijeme rekla je da ne želi upotrijebiti riječ "umirovljenje", već je izjavila da se "od tenisa odmiče kroz proces razvoja".

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Foto: Fabrizio Bensch

Na Wimbledonu je Serena osvojila sedam pojedinačnih naslova, šest u ženskim parovima i jedan u mješovitim parovima. Posljednji put je na terenima "All England Cluba" slavila 2016. godine, kada je, osim što je pobijedila u pojedinačnoj konkurenciji, bila najbolja i u ženskim parovima zajedno sa svojom dvije godine starijom sestrom.

Wimbledon se igra od 29. lipnja do 12. srpnja.

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