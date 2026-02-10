Serena Williams ponovno na teniskim terenima? Evo kada se 44-godišnjakinja može vratiti

Tijelo zaduženo za testiranje na doping u tenisu (ITIA) objavilo je da američka tenisačica, osvajačica 23 Grand Slam naslova, 44-godišnja Serena Williams ispunjava uvjete za povratak tenisu od 22. veljače, iako ostaje nejasno hoće li se Amerikanka stvarno vratiti natjecanjima.

Serena Williams je krajem prošle godine izazvala negodovanje nakon što se ponovno pridružila antidoping skupini za testiranje u tenisu, iako je tada negirala da je taj potez znači da se priprema za povratak sportu kojim je dominirala gotovo dva desetljeća.

Prošli mjesec ponovno je potaknula nagađanja kada je odbila pitanja o mogućem povratku tijekom gostovanja u NBC-jevoj emisiji "Today".

Williams, koja je osvojila svoj posljednji Grand Slam naslov u pojedinačnoj konkurenciji 2017. godine, nije se natjecala od US Opena 2022. godine.