Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON ČETIRI GODINE

Serena Williams ponovno na teniskim terenima? Evo kada se 44-godišnjakinja može vratiti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Serena Williams ponovno na teniskim terenima? Evo kada se 44-godišnjakinja može vratiti
Foto: Mike Segar

Williams, koja je osvojila svoj posljednji Grand Slam naslov u pojedinačnoj konkurenciji 2017. godine, nije se natjecala od US Opena 2022. godine

Admiral

Tijelo zaduženo za testiranje na doping u tenisu (ITIA) objavilo je da američka tenisačica, osvajačica 23 Grand Slam naslova, 44-godišnja Serena Williams ispunjava uvjete za povratak tenisu od 22. veljače, iako ostaje nejasno hoće li se Amerikanka stvarno vratiti natjecanjima.

VELIKA PROMJENA FOTO Šokantna transformacija ponajveće ikad! Umirovila se i primila utega. Nevjerojatna je
FOTO Šokantna transformacija ponajveće ikad! Umirovila se i primila utega. Nevjerojatna je

Serena Williams je krajem prošle godine izazvala negodovanje nakon što se ponovno pridružila antidoping skupini za testiranje u tenisu, iako je tada negirala da je taj potez znači da se priprema za povratak sportu kojim je dominirala gotovo dva desetljeća.

Prošli mjesec ponovno je potaknula nagađanja kada je odbila pitanja o mogućem povratku tijekom gostovanja u NBC-jevoj emisiji "Today".

Williams, koja je osvojila svoj posljednji Grand Slam naslov u pojedinačnoj konkurenciji 2017. godine, nije se natjecala od US Opena 2022. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati
LEGENDA SKIJANJA

Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati

Ono što je problem malih nacija su rupe u generacijama. Ali od naših vremena postoji sustav, a on je na vrhunskoj razini. Bilo tko tko će isplivati gore imat će kvalitetan suport da ostvari dobre rezultate, rekao je Kostelić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026