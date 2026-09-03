Sergej Jakirović nominiran je za trenera mjeseca u Premiershipu

Sergej Jakirović na najbolji je mogući način ušao u premierligašku sezonu. Hrvatski stručnjak uveo je Hull City u elitni rang engleskog nogometa, a nakon samo dvije utakmice već je dobio veliko individualno priznanje. Premier liga uvrstila je Jakirovića među četvoricu kandidata za nagradu za najboljeg trenera kolovoza. Uz njega su nominirani Mikel Arteta iz Arsenala, Xabi Alonso iz Chelseaja i Enzo Maresca iz Manchester Cityja.

Sva četvorica dovela su svoje momčadi do maksimalnih šest bodova u prva dva kola, ali Jakirovićev rezultat posebno se ističe zbog okolnosti u kojima ga je ostvario. Hull se ovoga ljeta vratio u Premier ligu nakon devet godina izbivanja, a mnogi su ga prije početka sezone svrstavali među glavne kandidate za ispadanje. Jakirovićeva momčad odgovorila je s dvije pobjede bez primljenog gola.

Već u prvom kolu Hull je pred svojim navijačima priredio veliko iznenađenje i pobijedio Manchester United 2-0. U sljedećem kolu svladao je Coventry City u gostima 1-0, a pobjednički gol zabio je Liam Millar u 82. minuti. Hull je tako kolovoz završio sa šest bodova i gol-razlikom 3-0. Nijedna momčad u prvih 180 minuta premierligaškog nogometa nije uspjela zatresti njegovu mrežu, a vratar Konstantinos Tzolakis zbog svojih je nastupa dobio nominaciju za igrača mjeseca.

Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Premier liga u obrazloženju Jakirovićeve nominacije posebno je istaknula organiziranost i otpornost novog prvoligaša.

"Hull je senzacionalno započeo sezonu nakon što je u Premier ligu ušao kroz doigravanje Championshipa. Jakirović je predvodio momčad do velike pobjede protiv Manchester Uniteda, a zatim slavio i u okršaju promoviranih momčadi protiv Coventryja", navela je Premier liga.

Hull je pritom postao tek četvrti novopečeni premierligaš koji je sezonu otvorio s dvije uzastopne pobjede.

Navijači za najboljeg trenera kolovoza mogu glasati do ponedjeljka, 7. rujna, u 13 sati. Njihovi glasovi pridružit će se glasovima stručnog panela, a Premier liga pobjednika će objaviti u petak, 11. rujna.