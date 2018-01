Šerif ipak ostaje s Kaubojima! Červar dobio 3000 eura kazne

EHF je kaznio hrvatskog izbornika koji je u završnici utakmice navlačio Bjelorusa Karvatskog uz aut liniju. Iako su mnogi u Hrvatskoj strahovali kako će Lino Červar biti izbačen s Eura, za što su navijali danski i švedski novinari, Lino je prošao s 3000 eura kazne zbog nesportskog ponašanja, odlučila je disciplinska komisija EHF-a.

Od toga je tisuću eura uvjetno, u slučaju ponavljanja prekršaja.

'Lino Červar kažnjen je s 3000 eura od čega je 1000 eura uvjetno, u slučaju da ponovi prekršaj. Kazna je zbog incidenta u završnici utakmice Hrvatske i Bjelorusije. Disciplinska komisija uzela je u obzir izvještaj delegata i video zapis i zaključila da je Červar inicirao blagi kontakt s protivničkim igračem. Trener takvog kalibra i iskustva trebao bi biti svjetan da nije dopušten ni najmanji kontakt s protivničkim igračem i to spada u nesportsko ponašanje', stoji na službenoj stranici EHF-a.

Červar je u utakmici protiv Bjelorusije kod 24-23 omeo Karvatskog koji je krenuo prema našem golu. Povukao ga je desnom rukom, akcija se nastavila, suci su Bjelorusiji svirali faul u napadu, a Kopljar je potom zabio za pobjedu 25-23.

- Ma nema tu nikakve namjere. Ja imam običaj po trenerskoj liniji hodati lijevo-desno i hodajući tako došlo je do malog sudara s bjeloruskim igračem. Sve je to u žaru borbe - rekao je Lino Červar, ali EHF nije mislio tako.

Danska televizija TV2 prva je objavila kako je iz EHF-a dobila potvrdu da će pokrenuti disciplinski postupak protiv hrvatskog izbornika zbog tog poteza. Urednik iste televizijske kuće koja prati samo rukomet, Dan Philipsen, oštro je napao Červara.

- Nadam se da će ga izbaciti s turnira jer je to ispravna stvar. No znam da se to najvjerojatnije neće dogoditi jer u EHF-u nema dovoljno muškaraca da izbace čovjeka koji je izbornik domaćina Europskog prvenstva - rekao je Dan Philipsen.

Na stranu Danaca stali su i Šveđani.

- Što to radi Červar?! Nasrće na igrača...Trener hvata suparničkog igrača? Što se to događa?! - vikao je u prijenosu švedski novinar Ola Wenstrom.

- Červar je prekršio svaku mjeru. Ovo je prljavština po kojoj ćemo pamtiti Euro. Nevjerojatno što se sve dopušta domaćinu. Nikad u rukometu nisam vidio nešto slično - rekao je švedski stručni komentator Martin Frandesjo.



