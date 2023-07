Sesar je novi trener KK Dinamo: Privukao me način razmišljanja, pa i smjer u kojem ide ovaj klub

Josip Sesar novi je trener KK Dinamo Zagreb. Aktualni izbornik reprezentacije Hrvatske u idućoj sezoni vodit će ovaj klub u Premijer ligi i Alpe Adria Cupu. Sesaru je ovo četvrti klub u trenerskoj karijeri. Nakon početaka s Zrinjevcem, te šest i pol godina na klupi Gorice, prošle sezone je vodio Cibonu s kojom je osvojio Kup Krešimira Ćosića.

- Već sam pretprošle godine razgovarao s ljudima iz kluba i tada su izrazili zainteresiranost za suradnju. Ja sam tada imao neke druge opcije i planove. Kako se razvijala situacija s Cibonom, iz kluba su me kontaktirali. Tražio sam predah od desetak dana da razmislim dobro o svemu. Gledajući sa strane, jer ipak nisam bio unutra, uz informacije koje sam dobio o jakom zdravom i potentnom kolektivu, odlučio sam se prihvatiti ponudu i preuzeti prvu momčad Dinama. I zaista imam dugoročni plan s KK Dinamom - kazao je na početku Sesar.

U svlačionici ga na okupu čeka kičma momčadi koja je u premijernoj sezoni ostvarila plasman u četvrtfinale doigravanja Premijer lige i polufinale Kupa Krešimira Ćosića.

- To su igrači koji već dugi niz godina participiraju u hrvatskom prvenstvu. Ja manje, više znam na koji način tko i kako treba igrati. Momčad je dobro ekipirana, ima već godinu dana iskustva zajedničkog igranja u Premijer ligi. Moram iskreno reći kako sam zadovoljan načinom i smjerom kojim se sportska politika kluba vodi. To je između ostalog i razlog koji me privukao u Dinamo.

Premijernu utakmicu pred navijačima Dinama, Sesar će imati protiv jedne od najjače i najskuplje momčadi u Europi, grčkog velikana Panathinaikosa u petak, 8. rujna u 19h. Ulaznice za tu utakmicu su već u online prodaji.

- Ataman je svrhunski europski trener, a i oni će imati sjajnu momčad. To može biti motiv svim igračima pa i meni osobno da vidimo gdje smo i kako stojimo, te da vidimo na kojim stvarima još moramo napredovati kako bi bili još bolji. Trenutno navijačima pobjedu baš ne obećajem, ali vjerujem u sjajnu atmosferu na toj utakmici.

Pred Sesarom su realni ciljevi u idućoj sezoni, koje i on prihvaća.

- Bilo bi dobro ponoviti rezultat koji je bio i prošle godine. Idemo korak po korak, ne smijemo se zaletjeti. Moramo trening po trening odrađivati, utakmicu po utakmicu i onda vidjeti dokle će nas to dovesti. Sigurno je da se moramo truditi, prvo ja pa onda i svi ostali. Težit će se da dostojno prezentiramo klub - kazao je Sesar kojeg čeka i, njemu poznato natjecanje, Alpa Adria Cup:

- To je jako zanimljivo natjecanje. Dinamo ima dosta mladih igrača i nadam se da ćemo s vremenom dovesti još neke mlade potentne igrače. Mi ćemo se za svaku utakmicu maksimalno pripremati. Pokušat ćemo sve utakmice koje nam dolaze odigrati na nivou. Svi koji budu u rosteru će svakako dobiti svoju priliku. Igrači sami sebi svojem ponašanjem i načinom igre te odgovorima na zahtjeve stručnog stožera određuju minutažu.