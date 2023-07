Sesar: Ne želim pričati o onima koji nisu tu. Imaju svoje razloge

Hrvatsku ni ovog rujna nećemo gledati na SP-u, ali naše košarkaše čeka vrlo zaposleno i naporno ljeto u kojem će konačno pokušati nam dati barem malo razloga za optimizam za budućnost i vratiti izgubljeni ugled nekad trofejnoj reprezentaciji. A njega baš i nema puno nakon posljednjih događaja oko izbora novog izbornika i činjenice da u posljednje vrijeme igramo samo kvalifikacije za kvalifikacije.

Hrvatska košarkaška reprezentacija okupila se povodom priprema za pretkvalifikacije EuroBasketa protiv Luksemburga i Irske. Josip Sesar je u travnju ustoličen na klupu reprezentacije kao nasljednik Ace Petrovića koji je bio privremeno rješenje, a ovo će mu biti prva reprezentativna akcija. Osim pretkvalifikacija za EP, u kolovozu nas čekaju i pretkvalifikacije za kvalifikacijski turnir Olimpijskih igara.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

- Jedva sam čekao da konačno krene ovo okupljanje. Što se tiče popisa, čekali smo zbog potvrde nekih igrača, tko može ili ne može doći zbog ozljeda i liječničke dokumentacije. Svi ovi igrači koji su na popisu od 16 imena su jako kvalitetno reagirali i nadam se da će tu reakciju prenijeti na parket. Idemo iz dana u dan, iz treninga u trening i probat ćemo napraviti najbolje što možemo - rekao je izbornik Sesar.

Luka Božić, Dominik Mavra, Mario Hezonja i Ante Žižić su otkazali zbog raznih razloga, ali i bez njih četvorice trebali bismo lakoćom izboriti kvalifikacije za EP. No, pitanje je hoće li itko od njih biti dostupan za puno bitnije, a to su kvalifikacije za OI u kolovozu. Također, hoćemo li moći računati i na NBA igrače...

Foto: FIBA Basketball

- Želim pohvaliti ove igrače koji su tu, koji su se odazvali, u nijednom trenutku nisu postavili pitanje 'zašto', niti su tražili neke beneficije. Ovi igrači koji su tu sigurno će dati sve od sebe. Što se tiče igrača koji nisu tu, o njima ne bih htio ni razgovarati. Imaju neke svoje razloge, neki su ozlijeđeni. Uvjeravam vas, kontaktirao sam i pričao sa svim igračima i ne bih dalje ulazio u to. Svi su oni odrasli ljudi, sportaši, profesionalci. Sada sam koncentriran i fokusiran na ove ljude koji su tu. Što se tiče igrača koji igraju Ljetnu ligu i NBA igrača koji nisu dobili dozvolu, oni normalno, nisu slali medicinsku dokumentaciju za razliku od onih koji su otkazali zbog nekih ozljeda i to je to.

Uz izbornika Sesara na konferenciji za medije bili su i igrači Danko Branković i Lovro Gnjidić.

- Odličan je osjećaj, spremni smo za rad, za pobjede i idemo maksimalno u svaku utakmicu - rekao je Branković dok je Gnjidić dodao:

- Bila je teška sezona, meni pogotovo, ali veselim se što sam tu. Želim pokazati da sam i uz lošu sezonu napredovao i želim dati sve od sebe. Hvala izborniku što me pozvao.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Hrvatska će treći krug pretkvalifikacija otvoriti 19. srpnja protiv Irske u Opatiji, a četiri dana kasnije u istoj dvorani gostovat će Luksemburg. Kod Irske gostujemo 29. srpnja, a u Belgiji drugog dana kolovoza.

Samo prvoplasirana reprezentacija će izboriti kvalifikacije za EuroBasket, no ni nakon toga nema odmora za naše košarkaše. Idemo u borbu za kvalifikacije za OI.

U drugom dijelu izrazito aktivnog ljeta, od 12. do 20. kolovoza, na rasporedu je Olimpijski pretkvalifikacijski turnir. Sudjeluje 16 europskih zemalja raspodijeljenih u četiri skupine po četiri reprezentacije, a jedna zemlja domaćin je dvjema skupinama. Dvoje najboljih iz svake od skupina odigrat će polufinale, a zatim finale s najboljim iz druge skupine. Pobjednici finala osvajaju plasman na Olimpijski kvalifikacijski turnir. Odnosno, od početnih 16 zemalja, dalje napreduju samo dvije. Hrvatska će igrati u skupini s Belgijom, Nizozemskom i Švedskom. Turnir se igra u Istanbulu.