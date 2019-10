Šest reprezentacija osiguralo je Euro, čeka se još i Hrvatska!

Kvalifikacije za Euro polako su pri kraju. Neke reprezentacije su već i osigurale kartu za natjecanje na starom kontinentu, a neke čekaju studeni i odlučujuće utakmice. Među tim reprezentacijama je i Hrvatska koja će na Maksimiru protiv Slovaka tražiti plasman na Europsko prvenstvo.

No kakvo je stanje u drugim grupama? Idemo po redu.

Belgijci i Talijani izdominirali

Italija i Belgija su prve reprezentacije koje su osigurale Euro i to kako. Talijani su protutnjali skupinom J i sa osam pobjeda iz toliko susreta su osigurali i prvo mjesto. Trenutačno imaju 24 boda, a to može i rasti jer su do kraja još dva kola. Iza njih je Finska koja ima 15 bodova i oni su najrealniji kandidat za prvi odlazak na neko veliko natjecanje. Vjerovali ili ne, Finci nisu nikada sudjelovali ni na Svjetskom ni na Europskom prvenstvu. Imali su tijekom povijest sjajne igrače poput Litmanena, Forssella, Hyypije, ali uvijek bi im to izmaklo za dlaku.

Najveći konkurenti su im Armenci i BiH, no Finci u pretposljednjem kolu igraju protiv Grčke koja se oprostila od Eura pa onda protiv Lihtenštajna. Realno gledajući, imaju najlakši raspored.

Belgija i Rusija vodile su pravu simultanku u skupini I i obje reprezentacije su već ranije osigurale odlazak na Europsko prvenstvo. No samo je pitanje tko će s kojeg mjesta. Belgijci imaju tri boda više, a odgovor na prethodno pitanje možda ćemo dobiti u 9. kolu kada će ove reprezentacije zaigrati jedna protiv druge. Kako god, ni ta utakmica neće imati baš nekog značaja jer su obje reprezentacije osigurale status nositelja u ždrijebu za grupnu fazu. Status nositelj dobiva se po broju bodova, a Rusi i Belgijci bar bodova imaju na pretek.

Island 'remeti' planove

U skupini H Turska i Francuska su na korak od Eura, ali problem im radi Island koji zaostaje četiri boda dva kola prije kraja. Tu nedoumicu moći će riješiti Turci već u sljedećem kolu kada igraju protiv Islanđana. Pobjedom bi i sebi i Francuzima osigurali mirno posljednje kolo.

U skupini G Poljska je dva kola prije kraja također osigurala kartu za još jedno veliko natjecanje, a u sljedećim kolima bi im se mogla priključiti i Austrija koja bježi pet bodova Sjevernoj Makedoniji. Poljaci imaju tri boda više od Austrijanaca.

U 8. kolu Euro su osigurali i dvostruki europski prvaci Španjolci koji su na teškom gostovanju u Švedskoj do zlatnog boda došli u posljednjim minutama. Dok su oni sebi raskrčili put, iza njih vlada pravi kaos. Šveđani imaju 15 bodova, a iza njih je Rumunjska (14 bodova) koja je ostala bez pobjede u samoj završnici protiv Norvežana. Momčad Martina Odegaarda ima četiri boda manje od Švedske i šansa i dalje postoji, no ta je šansa minimalna.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U sljedećem kolu u izravnom dvoboju za prolazak igraju Švedska i Rumunjska, a u posljednjem kolu Šveđani imaju 'laganini' susret protiv Farskih Otoka dok Rumunji idu na Španjolce. Dakle, pobjeda nad Šveđanima ime je pod 'must' ako žele vidjeti Europsko prvenstvo.

U skupini E situacija je svima poznata. Hrvatskoj treba bod protiv Slovačke za osiguranje još jednog Eura, a u borbi su još i Slovaci i Mađari, dok najmanje šansi ima Wales...

Danska, Švicarska i Irska u velikoj borbi

Veliki nered je i u skupini D gdje su tri momčadi unutar jednog boda. Irska s utakmicom više ima 12 bodova, a iza njih su Danci s istim brojem bodova te Švicarska s 11 bodova. Danska u sljedećem kolu ide na Gibraltar, a onda u posljednjem kolu igraju upravo protiv Iraca. Švicarska ima dosta lakši raspored, prvo im dolazi Gruzija, a onda idu u Gibraltar.

U grupi C Nizozemska i Njemačka dijele prvo mjesto s 15 bodova, a iza njih je Sjeverna Irska s tri boda manje. U sljedećem kolu će Nizozemci imati priliku osigurati Euro i sebi i Nijemcima jer igraju protiv S. Irske.

Ukrajinci su u grupi B već osigurali nastup na još jednom velikom natjecanju, a dva kola prije kraja skupili su 19 bodova. U velikoj borbi za drugo mjesto su Portugal i Srbija koji imaju 11, odnosno 10 bodova. Cristiano Ronaldo i družina u posljednja dva kola igraju protiv Litve i Luksemburga i zaista je teško za očekivati da će kiksati u tim utakmicama, dok Srbi idu na Luksemburg i Ukrajinu.

Stigli smo i do skupine A gdje je Engleska s 15 bodova stigla jako blizu Eura. Oni u posljednja dva kola igraju protiv Crne Gore i Kosova koje ima četiri boda manje. Kosovari zaostaju samo bod za Česima, a ove dvije reprezentacije će imati okršaj upravo u sljedećem kolu kada bi mogli dobiti novog putnika na Euro.

Sljedeće kvalifikacijske utakmice igraju se od 14. studenog do 19. studenog. Tada ćemo saznati i posljednje putnike na Euro, a nadamo se da će među tim reprezentacijama biti i Hrvatska...