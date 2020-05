Setien: Dok je Ivan igrač Barce računam na njega, i to je to...

Barcelonin trener Quique Setien rekao je u subotu u intervjuu za televiziju BeIn kako računa na hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića koji je prošli tjedan rekao da nema nikakvih informacija iz kluba o svom statusu.

- Uvijek računam s Rakitićem. Dok je on igrač Barce računam na njega, i to je to. Ne znam koliko je točno minuta odigrao no on je igrač koji je u jako dobroj formi. Znam da ću imati problema sa slaganjem udarne postave za iduću utakmicu protiv Mallorce jer su se svi igrači vratili na treninge sa spektakularnom voljom - rekao je Setién koji je na klupu Barcelone sjeo 13. siječnja.

Momčad je od tada odigrala 12 utakmica, a Rakitić je u njih sedam nastupio u početnom sastavu a u pet je ušao s klupe za pričuve.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prethodno je kod smijenjenog trenera Ernesta Valverdea od kolovoza do siječnja uglavnom sjedio na klupi. Time je 32-godišnji vezni igrač prvi put bio izgubio mjesto u udarnoj postavi od kada je u ljeto 2014. godine došao u Barcelonu.

Rakitić je rekao u utorak tijekom razgovora za španjolsku radijsku postaju COPE kako predsjednik Barcelone nije razgovarao s njime oko njegovog statusa u klubu, no da bi bilo lijepo da porazgovaraju o tome jer on želi ostati u vodećoj momčadi prvenstva.

Rakitić ima ugovor do 30. lipnja 2021. godine, a posljednjih tjedana su mediji nagađali o njegovom mogućem odlasku na kraju sezone jer ga klub navodno želi prodati ili razmijeniti u nekoj od velikih transfera.

- Kao što sam uvijek govorio, a također i klub, kada se potpiše ugovor nastoji ga se ispuniti do kraja. To je moja namjera. Miran sam, nemam nikakvu informaciju od kluba ili trenera a koja bi ukazivala na drugačije namjere - izjavio je Rakitić u utorak.

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Dokapetan hrvatske reprezentacije, iza kojega je 299 utakmica za katalonski klub, trenira sa suigračima u klupskom kampu u Barceloni pripremajući se za nastavak španjolskog prvenstva prekinutog 13.ožujka zbog koronavirusa.

Organizator natjecanja La Liga nada se nastavku 12. lipnja, no ministarstvo zdravstva još uvijek nije dalo dopuštenje za igranje utakmica pa je datum nastavka nepoznat. Jedanaest kola prije kraja vodeća Barcelona ima dva boda više od Real Madrida.