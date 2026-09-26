Sevilla je spremna za 'vatrene' i 'furiju': Utakmica je proglašena događajem visokog rizika...

Južni španjolski grad Sevilla priprema opsežan sigurnosni i organizacijski plan uoči nogometne utakmice Španjolske i Hrvatske, koja će se igrati u utorak od 20.45 sati na stadionu Ramón Sánchez-Pizjuán. To je prva domaća utakmice Španjolske nakon osvajanja Svjetskog prvenstva prije dva mjeseca u SAD-u.

U njenom osiguranju sudjelovat će više od 600 pripadnika Nacionalne policije, Civilne garde, prometne policije i gradske policije Seville, uz oko 450 djelatnika privatnog osiguranja i pomoćnog osoblja angažiranog za utakmicu, izvijestio je lokalni portal Diario Avanza.

Susret drugog kola grupne faze Uefine Lige nacija proglašen je utakmicom visokog rizika od strane Državne komisije za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu. Operativni plan koordiniran je na sastanku kojim je predsjedao zamjenik predstavnika španjolske vlade u Sevilli, Francisco Toscano.

- Utakmica je proglašena događajem visokog rizika. Zato također apeliramo na odgovornost navijača: neka dođu na vrijeme, po mogućnosti koriste javni prijevoz i slijede upute policijskih službenika, istaknuo je Toscano.

Pojačani nadzor bit će uspostavljen prije, tijekom i nakon utakmice, osobito na mjestima okupljanja navijača, u hotelima u kojima će biti smještene reprezentacije te u okolici stadiona. Vrata stadiona Sánchez-Pizjuán otvorit će se u 19.15 sati, sat i pol prije početka utakmice.

Stadion će imati kapacitet od 43.200 gledatelja, a ulaznice su gotovo rasprodane. Hrvatskim navijačima bilo je namijenjeno 2.100 ulaznica. Sve ulaznice bit će digitalne i kupcima će stići 48 sati prije utakmice kao sigurnosna mjera. Španjolska reprezentacija doputovat će u Sevillu zrakoplovom dan prije utakmice, a grad će napustiti nakon završetka susreta. Hrvatska, s druge strane, planira stići 48 sati prije utakmice te se tijekom poslijepodneva 30. rujna vratiti u Hrvatsku.

Španjolski nogometni savez postavit će na trgu Plaza de España zonu za navijače, čiji će ulaz biti slobodan i besplatan. Prostor će sadržavati pozornicu, službenu trgovinu, glazbu, dječje nogometno igralište 3 na 3, izložbu trofeja, štandove sponzora, fotografsku izložbu i različite igre. Zona će biti otvorena 28. i 29. rujna, od 11.00 do 20.00 sati.

Promet i parkiranje u okolici stadiona Sánchez-Pizjuán bit će podložni ograničenjima tijekom dana utakmice. Policija će uvesti blokade prometa u ranim poslijepodnevnim satima, najmanje tri sata prije početka utakmice. Vozila s odobrenjem moći će pristupiti području oko stadiona do sat vremena prije utakmice. Osim toga, oko 30 pripadnika lokalne policije pojačat će nadzor povezan s uličnom prodajom, kako bi nadzirali dopuštenu prodaju, ali i intervenirali protiv ilegalne prodaje u blizini stadiona.

Prometna policije imat će više od 60 djelatnika za nadzor kretanja autobusa dviju reprezentacija te pomoć u reguliranju prometa navijača koji u Sevillu dolaze cestovnim putem. Cilj je olakšati kretanje i osigurati što bolju protočnost prometa tijekom sati prije i nakon utakmice.

Metro u Sevilli također će pojačati svoju uslugu zbog utakmice. Radno vrijeme bit će produženo za jedan sat u odnosu na uobičajeni radni dan, a posljednji vlakovi sa završnih stanica Olivar de Quintos i Ciudad Expo polazit će u 00.00 sati. Osim toga, od 17.50 sati kapacitet prijevoza povećat će se za oko 40 posto uvođenjem vlakova u dvostrukoj kompoziciji, s ciljem olakšavanja prijevoza navijača.

Sigurnosne službe u metrou također će biti pojačane: tijekom jutra bit će angažirano 11 zaštitara, a tijekom poslijepodneva i večeri 14. U satima prije i nakon utakmice dodatno će sedam osoba biti dio sigurnosnog operativnog tima na stanicama Nervión i Gran Plaza, koje su najbliže stadionu.

Operativni plan uključivat će i posebne zdravstvene kapacitete. Organizator utakmice angažirao je oko 30 zdravstvenih djelatnika za pružanje medicinske pomoći, kao i tri vozila hitne pomoći. Tim će se resursima pridružiti stadionska ambulanta za stabilizaciju pacijenata te dodatne snage Andaluzijske zdravstvene službe predviđene zbog utakmice.