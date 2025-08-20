Obavijesti

Sport

Komentari 0
DIJAMANTNA LIGA

Seville opet pobijedio Lylesa na 100 metara, Belgijanac šokirao i završio prvi na pet kilometara

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Seville opet pobijedio Lylesa na 100 metara, Belgijanac šokirao i završio prvi na pet kilometara
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Kiša i hladno vrijeme donekle su pokvarili atletski spektakl u Lausannei, 13. stanici Dijamantske lige. Ženski skok u vis je otkazan, a puno favorita nije uspjelo doći do najvišeg postolja

 Jaka kiša i hladno vrijeme obilježili su "Athletissimu" u Lausannei, 13. stanicu atletske Dijamantne lige ove sezone. Tjedan dana prije finala Dijamantne lige u Zurichu, najveće atletske zvijezde gostovale su u Lausannei na pretposljednjoj stanici ove sezone. Nažalost, natjecanje je pokvarila jaka kiša i hladno vrijeme zbog čega je ženski skok s motkom i otkazan.

- Ovo su bili najgori uvjeti koje sam ikada doživjela. Niti linije se nisu mogle vidjeti kako treba - kazala je švicarska atletičarka Emma van Camp.

Kiša je donijela i nekoliko iznenađenja. Emmanuel Wanyonyi doživio je rijedak poraz na 800 metara, podbacila je i olimpijska pobjednica u bacanju koplja Japanka Haruka Kitaguchi, kao i olimpijska pobjednica u skoku u vis Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Belgijanac Isaac Kimeli je bio iznenađujući pobjednik na 5 km, a Nizozemka Nadine Visser na 100m s preponama.

Diamond League - Lausanne
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

U najzanimljivijoj disciplini dana, muškoj "stotki" slavio je Jamajčanin Oblique Seville s rezultatom 9.87. Drugi je bio olimpijski pobjednik Amerikanac Noah Lyles sa 10.02, koliko je trčao i trećeplasirani Jamajčanin Ackeem Blake. Olimpijski pobjednik je nanizao tri uzastopna poraza u Dijamantnoj ligi, od kojih dva od Sevillea, a jednom od Jamajčanina Kishanea Thompsona kojeg nije bilo u Lausannei.

- Imao sam užasnu reakciju na startu. To je jedino što nije bilo u redu. Tehnički sam se osjećao dobro, zagrijavanje je bilo dobro, ali kad jednom promašiš start na ovoj razini, utrka je praktički gotova - rekao je Lyles.

Diamond League - Lausanne
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Na 110m s preponama najbrži je bio Amerikanac Cordella Tincha sa 12.99 sekundi ostvarivši četvrtu pobjedu u Dijamantnoj ligi ove sezone. Drugo i treće mjesto također su osvojili Amerikanci, Jamal Britt (13.13) i Trey Cunningham (13.19).

Na 100 m s preponama za žene iznenađujuće je slavila Nizozemka Nadine Visser (12.45) ispred olimpijske prvakinje Amerikanke Masai Russell (12.53) i Švicarke Ditaji Kambundji (12.54). Aktualna svjetska rekorderka Nigerijka Tobi Amusan bila je tek peta (12.82).

Aktualna pobjednica Dijamantne lige Brittany Brown ostvarila je svoju prvu pobjedu ove sezone s vremenom 22.23 na 200 metara. Druga je bila Nigerijka Favour Ofili sa 22.31, dok je Ta Lou-Smith bila treća sa svojim najboljim rezultatom sezone od 22.37.

Kenijac Emmanuel Wanyonyi doživio je rijedak poraz na 800 metara. Olimpijski prvak na koncu je bio drugi s rezultatom 1:43.29, dok je prva pobjeda u Dijamantnoj ligi pripala Amerikancu Joshu Hoeyju sa 1:42.82. Iznenađujući pobjednik na 5000 m je Belgijanac Isaac Kimeli s vremenom 13:07.67. Amerikanac Grant Fisher je bio drugi (13:08.51), a treći je Meksikanac Eduardo Herrera (13:09.50).

- Došao sam ovdje nadajući se da ću oboriti svoj osobni rekord, ali vrijeme je bilo stvarno loše. Međutim, jako sam sretan što sam pobijedio u ovoj utrci - kazao je Kimeli.

Diamond League - Lausanne
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

U bacanju kugle pobijedio je Amerikanac Joe Kovacs sa 22.04 metara ispred Talijana Leonarda Fabrija sa 21.77 i Amerikanca Adriana Piperija sa 21.49m.

- Nikad se previše ne bojim kiše, živim u kišovitom kraju. Samo trebaš pronaći način da to uspije. Žena mi je rekla da se ne vraćam kući bez onog kotača sira koji ovdje daju kao nagradu - kazao je Kovacs sa smiješkom.

Britanka Keely Hodgkinson nastavila je svoj izvanredni povratak nakon ozljede drugom uzastopnom pobjedom u Dijamantnoj ligi. Nakon nedavnog slavlja u Poljskoj, Britanka je bila najbolja i u Lausanne s rekordom mitinga 1:55.69. Rekord mitinga, usput rečeno, stajao je 23 godine, a držala ga je Maria Mutola (1:56.25).

Norvežanka Henriette Jaeger je bila najbrža u utrci na jedan krug s rezultatom 50.09. Druga je bila Nizozemka Lieke Klaver (50.17), a treće mjesto je zauzela Amerikanka Isabella Whittaker (50.63). Kenijka Doris Lemngole je bila najbolja na 3.000 metara sa zaprekama ostvarivši svoju prvu pobjedu u Dijamantnoj ligi s vremenom 9:16.36. Druga je bila Etiopljanka Sembo Almayew (9:20.39), a treća Amerikanka Olivia Markezich (9:20.73).

NIJE NA POSTOLJU Sandra Elkasević bacila 63 m na Dijamantnoj ligi u Parizu
Sandra Elkasević bacila 63 m na Dijamantnoj ligi u Parizu
POZNAT I PROGRAM NATJECANJA Bitka za vrh svjetske atletike: Dijamantna liga digla premije, ali nije blizu Michaela Johnsona
Bitka za vrh svjetske atletike: Dijamantna liga digla premije, ali nije blizu Michaela Johnsona

Srpkinja Adriana Vilagos je bila najbolja u bacanju koplja sa 63.02 m, daleko od svog osobnog rekorda, ali i dalje je to odličan rezultat u ovim uvjetima. Olimpijska pobjednica Japanka Haruka Kitaguchi nije se najbolje snašla u teškim vremenskim uvjetima, bila je tek deseta sa 50.93. U ženskom visu slavile su Njemica Christina Honsel, Australka Nicole Olyslagers i Poljakinja Marie Zodzik s preskočenih 1.91m. Olimpijska pobjednica Jaroslava Mahučik nije željela riskirati po ružnom vremenu i odustala je nakon neuspjelog pokušaja na 1.91 m ostavši bez plasmana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Debitirao je u Ligi prvaka, a sada ga je Dinamo poslao u drugu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Debitirao je u Ligi prvaka, a sada ga je Dinamo poslao u drugu ligu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Milan krenuo po napadača Bayera, švicarski stoper blizu turske lige
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Milan krenuo po napadača Bayera, švicarski stoper blizu turske lige

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
KAKVE MRCINE

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 50 godina. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (14) i Ivan (22) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025