Seville opet pobijedio Lylesa na 100 metara, Belgijanac šokirao i završio prvi na pet kilometara

Jaka kiša i hladno vrijeme obilježili su "Athletissimu" u Lausannei, 13. stanicu atletske Dijamantne lige ove sezone. Tjedan dana prije finala Dijamantne lige u Zurichu, najveće atletske zvijezde gostovale su u Lausannei na pretposljednjoj stanici ove sezone. Nažalost, natjecanje je pokvarila jaka kiša i hladno vrijeme zbog čega je ženski skok s motkom i otkazan.

- Ovo su bili najgori uvjeti koje sam ikada doživjela. Niti linije se nisu mogle vidjeti kako treba - kazala je švicarska atletičarka Emma van Camp.

Kiša je donijela i nekoliko iznenađenja. Emmanuel Wanyonyi doživio je rijedak poraz na 800 metara, podbacila je i olimpijska pobjednica u bacanju koplja Japanka Haruka Kitaguchi, kao i olimpijska pobjednica u skoku u vis Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Belgijanac Isaac Kimeli je bio iznenađujući pobjednik na 5 km, a Nizozemka Nadine Visser na 100m s preponama.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

U najzanimljivijoj disciplini dana, muškoj "stotki" slavio je Jamajčanin Oblique Seville s rezultatom 9.87. Drugi je bio olimpijski pobjednik Amerikanac Noah Lyles sa 10.02, koliko je trčao i trećeplasirani Jamajčanin Ackeem Blake. Olimpijski pobjednik je nanizao tri uzastopna poraza u Dijamantnoj ligi, od kojih dva od Sevillea, a jednom od Jamajčanina Kishanea Thompsona kojeg nije bilo u Lausannei.

- Imao sam užasnu reakciju na startu. To je jedino što nije bilo u redu. Tehnički sam se osjećao dobro, zagrijavanje je bilo dobro, ali kad jednom promašiš start na ovoj razini, utrka je praktički gotova - rekao je Lyles.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Na 110m s preponama najbrži je bio Amerikanac Cordella Tincha sa 12.99 sekundi ostvarivši četvrtu pobjedu u Dijamantnoj ligi ove sezone. Drugo i treće mjesto također su osvojili Amerikanci, Jamal Britt (13.13) i Trey Cunningham (13.19).

Na 100 m s preponama za žene iznenađujuće je slavila Nizozemka Nadine Visser (12.45) ispred olimpijske prvakinje Amerikanke Masai Russell (12.53) i Švicarke Ditaji Kambundji (12.54). Aktualna svjetska rekorderka Nigerijka Tobi Amusan bila je tek peta (12.82).

Aktualna pobjednica Dijamantne lige Brittany Brown ostvarila je svoju prvu pobjedu ove sezone s vremenom 22.23 na 200 metara. Druga je bila Nigerijka Favour Ofili sa 22.31, dok je Ta Lou-Smith bila treća sa svojim najboljim rezultatom sezone od 22.37.

Kenijac Emmanuel Wanyonyi doživio je rijedak poraz na 800 metara. Olimpijski prvak na koncu je bio drugi s rezultatom 1:43.29, dok je prva pobjeda u Dijamantnoj ligi pripala Amerikancu Joshu Hoeyju sa 1:42.82. Iznenađujući pobjednik na 5000 m je Belgijanac Isaac Kimeli s vremenom 13:07.67. Amerikanac Grant Fisher je bio drugi (13:08.51), a treći je Meksikanac Eduardo Herrera (13:09.50).

- Došao sam ovdje nadajući se da ću oboriti svoj osobni rekord, ali vrijeme je bilo stvarno loše. Međutim, jako sam sretan što sam pobijedio u ovoj utrci - kazao je Kimeli.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

U bacanju kugle pobijedio je Amerikanac Joe Kovacs sa 22.04 metara ispred Talijana Leonarda Fabrija sa 21.77 i Amerikanca Adriana Piperija sa 21.49m.

- Nikad se previše ne bojim kiše, živim u kišovitom kraju. Samo trebaš pronaći način da to uspije. Žena mi je rekla da se ne vraćam kući bez onog kotača sira koji ovdje daju kao nagradu - kazao je Kovacs sa smiješkom.

Britanka Keely Hodgkinson nastavila je svoj izvanredni povratak nakon ozljede drugom uzastopnom pobjedom u Dijamantnoj ligi. Nakon nedavnog slavlja u Poljskoj, Britanka je bila najbolja i u Lausanne s rekordom mitinga 1:55.69. Rekord mitinga, usput rečeno, stajao je 23 godine, a držala ga je Maria Mutola (1:56.25).

Norvežanka Henriette Jaeger je bila najbrža u utrci na jedan krug s rezultatom 50.09. Druga je bila Nizozemka Lieke Klaver (50.17), a treće mjesto je zauzela Amerikanka Isabella Whittaker (50.63). Kenijka Doris Lemngole je bila najbolja na 3.000 metara sa zaprekama ostvarivši svoju prvu pobjedu u Dijamantnoj ligi s vremenom 9:16.36. Druga je bila Etiopljanka Sembo Almayew (9:20.39), a treća Amerikanka Olivia Markezich (9:20.73).

Srpkinja Adriana Vilagos je bila najbolja u bacanju koplja sa 63.02 m, daleko od svog osobnog rekorda, ali i dalje je to odličan rezultat u ovim uvjetima. Olimpijska pobjednica Japanka Haruka Kitaguchi nije se najbolje snašla u teškim vremenskim uvjetima, bila je tek deseta sa 50.93. U ženskom visu slavile su Njemica Christina Honsel, Australka Nicole Olyslagers i Poljakinja Marie Zodzik s preskočenih 1.91m. Olimpijska pobjednica Jaroslava Mahučik nije željela riskirati po ružnom vremenu i odustala je nakon neuspjelog pokušaja na 1.91 m ostavši bez plasmana.