Sezona iz snova Ivana Perišića! PSV je obranio titulu prvaka čak pet kola prije kraja prvenstva

Ivan Perišić i njegov PSV po treći put zaredom su prvaci Nizozemske. Perišićeva momčad osigurala je novi naslov prvaka pet kola prije kraja prvenstva. PSV je jučer slavio u preokretu protiv Utrechta 4-3 i tako nastavio dominaciju na vrhu tablice gdje imaju 71 bod. Drugim riječima, imaju 17 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Feyenoorda koji ima 54 boda.

Aktualnim prvacima u osvajaju nove titule je pomogao i Volendam koji je remizirao s drugom momčadi prvenstva Feyenoorda. Nastavak je ovo jedne od najuspješnijih sezona u povijesti kluba iz Eindhovena.

Hrvatski reprezentativac imao je sjajnu sezonu u nizozemskom prvenstvu. Ostvario je 26 nastupa i zabio pet golova uz deset asistencija. Zadnju asistenciju ostvario je upravo na subotnjoj utakmici protiv Utrechta kada je dodao za Ismaela Saibarija i rezultat 1-2.