NOVI STARI PRVACI

Sezona iz snova Ivana Perišića! PSV je obranio titulu prvaka čak pet kola prije kraja prvenstva

Piše Issa Kralj,
Aktualnim prvacima u osvajaju nove titule je pomogao i Volendam koji je remizirao s drugom momčadi prvenstva Feyenoorda

Ivan Perišić i njegov PSV po treći put zaredom su prvaci Nizozemske. Perišićeva momčad osigurala je novi naslov prvaka pet kola prije kraja prvenstva. PSV je jučer slavio u preokretu protiv Utrechta 4-3 i tako nastavio dominaciju na vrhu tablice gdje imaju 71 bod. Drugim riječima, imaju 17 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Feyenoorda koji ima 54 boda. 

Aktualnim prvacima u osvajaju nove titule je pomogao i Volendam koji je remizirao s drugom momčadi prvenstva Feyenoorda. Nastavak je ovo jedne od najuspješnijih sezona u povijesti kluba iz Eindhovena. 

Hrvatski reprezentativac imao je sjajnu sezonu u nizozemskom prvenstvu. Ostvario je 26 nastupa i zabio pet golova uz deset asistencija. Zadnju asistenciju ostvario je upravo na subotnjoj utakmici protiv Utrechta kada je dodao za Ismaela Saibarija i rezultat 1-2. 

Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

