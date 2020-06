'Sezonu ćemo najranije u rujnu nastaviti. US Open? Ne znam...'

<p>Prvi tenisač svijeta Srbin <strong>Novak Đoković </strong>smatra da će se teniska sezona, koja je prekinuta u ožujku zbog pandemije koronavirusa, nastaviti početkom rujna u Europi prije nego u SAD-u, ocijenivši pritom "ekstremnima " zdravstvene uvjete određene za US Open.</p><p>- Ništa nije sigurno. Konačna odluka o održavanju US Opena u New Yorku, jednom od epicentara epidemije koronavirusa u SAD-u, trebala bi biti donesena do kraja ovog mjeseca - kazao je Đoković koji obnaša dužnost predsjednika Vijeća igrača ATP-a.</p><p>- Ono što se meni čini trenutačno realnije je da će se sezona nastaviti na zemlji početkom rujna u Madridu, Rimu ili nekom drugom turniru prije Roland-Garrosa - dodao je.</p><p>Srpski tenisač, koji trenutačno organizira humanitarni turnir Adria Tour (od 13. lipnja do 5. srpnja), ponovio je svoje stajalište o zdravstvenim mjerama za US Open, pozivajući organizatore da postignu "kompromis" s igračima.</p><p>Pritom je posebno istaknuo obaveznu karantenu od 14 dana koju su tenisači obavezni proći kada slete na američko tlo kao i nemogućnost da sa sobom povedu više članova svoje ekipe te da moraju biti smješteni u hotelima pored zračne luke.</p><p>- To bi značilo da nemamo pristup teniskim terenima, dakle da nemamo mogućnosti trenirati - pojasnio je trostruki osvajač US Opena (2011., 2015. i 2018.).</p><p>- To su ekstremni uvjeti i ne znam baš da su održivi. Većina igrača s kojima sam do sada razgovarao imaju negativno stajalište prema mogućnosti da idu tamo - dodao je.</p><p>I dok su ATP i WTA turniri prekinuti od sredine ožujka, za sada se zna da bi se Masters 1000 u Cincinnatiju, kojeg je prošle godine osvojio Daniil Medvedev, trebao održati od 16. do 23. kolovoza, a US Open od 24. kolovoza do 13. rujna.</p><p>Wimbledon je otkazan zbog pandemije koronavirusa, a Roland-Garros je odgođen za kraj rujna.</p>