Shiffrin kritizirala organizatore Semmeringa: 'Nije bilo sigurno skijati, staza se jako raspadala'

Mikaela Shiffrin u nedjelju je u austrijskom Semmeringu stigla do svoje nevjerojatne 106. pobjede u Svjetskom kupu, no umjesto velikog slavlja, dominantna tema nakon utrke bile su njezine oštre kritike na račun organizatora i katastrofalnih uvjeta. Američka skijaška zvijezda je nakon novog trijumfa, petog u nizu ove sezone, bez zadrške poručila kako staza jednostavno nije bila sigurna za natjecateljice. Naša Zrinka Ljutić završila je osma u Semmeringu.

Pokretanje videa... 04:13 Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell

Posljednja utrka u kalendarskoj godini donijela je pravu dramu. Shiffrin je nakon prve vožnje bila tek četvrta, s više od pola sekunde zaostatka (0.54) za vodećom Švicarkom Camille Rast. Bio je to prvi put ove sezone da Amerikanka nije vodila nakon prve vožnje, no u drugoj je pokazala zašto je najveća svih vremena.

Ipak, sportski dio priče ostao je u sjeni njezinih kritika. Zbog blagog vremena, organizatori su stazu pokušali učvrstiti ubrizgavanjem vode i soli, no površina je počela pucati već nakon nekoliko prvih skijašica, stvarajući ogromne rupe i kanale.

​- Moram ovo reći: za djevojke danas nije bilo sigurno skijati. Za mene, sa startnim brojem četiri, to nije bio problem. Ali za žene koje su startale s brojevima 13, 15, 18 ili čak 60, ovo jednostavno nije u redu. Srećom, nije bilo teških ozljeda, ali način na koji se staza raspadala bio je brutalan. Naravno da skijanje treba biti show, ali nitko ne smije biti prestravljen na startu gledajući prva dva zavoja s tim golemim rupama - rekla je Shiffrin za austrijsku televiziju i dodala:

​- Razgovarala sam s puno sportašica i rekle su da je bilo vrlo zastrašujuće skijati, posebno u prvoj vožnji. Ovo bi trebao biti spektakl, a ne da su natjecateljice prestravljene na startu gledajući u ogromne rupe već na prvim vratima. Postoji način da se ovo odradi bolje.

Foto: Michael Madrid/REUTERS

Koliko su uvjeti bili teški, svjedoči i podatak da od 77 skijašica koje su startale u prvoj vožnji, čak njih 39 nije završilo utrku, što je gotovo 50 posto. Zaostatak od gotovo šest sekundi bio je dovoljan za ulazak u drugu vožnju, što dovoljno govori koliko je staza bila teška.