Obavijesti

Sport

Komentari 1
SLALOM U NORVEŠKOJ

Shiffrin 'potukla' konkurenciju i došla na korak od Globusa. Zrinka na posljednjem mjestu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zrinka Ljutić, prošlogodišnja osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, utrku je završila na posljednjem, 23. mjestu, zaostavši za Shiffrin više od pet sekundi (+5.15)

Najbolja skijašica svijeta Mikaela Shiffrin ostvarila je devetu ovosezonsku slalomsku pobjedu u Svjetskom kupu na završnici u norveškom Hafjellu, čime je uoči zadnje utrke, sutrašnjeg veleslaloma, povećala svoju prednost pred Njemicom Emmom Aicher na 85 bodova u lovu na Veliki kristalni globus.

Shiffrin je u 110. pobjedi u Svjetskom kupu te 73. u slalomu, najbližu suparnicu, Švicarku Wendy Holdener, ostavila iza sebe za 1.32 sekundu, dok je trećeplasirana Aicher zaostala za 1.36 sekundi.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom
Foto: CORNELIUS POPPE/REUTERS

Najveći dio prednosti 30-godišnja Amerikanka je stvorila u prvoj vožnji, nakon koje je Holdener već zaostajala za više od jedne sekunde (+1.10), pa nije imala potrebu forsirati u finalnom nastupu te je kontroliranom, ali još uvijek brzom vožnjom došla do uvjerljive pobjede te nadomak svom šestom Velikom globusu.

Nažalost, Zrinka Ljutić, prošlogodišnja osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, ni u Hafjellu nije pronašla pravi ritam na iznimno dugačkoj stazi te je utrku završila na posljednjem, 23. mjestu, zaostavši za Shiffrin više od pet sekundi (+5.15).

Zrinka je u redoslijedu slalomašica završila na 23. mjestu sa 79 bodova, s koliko je i došla na završnicu Svjetskog kupa. Mikaela Shiffrin je po deveti put osvojila Mali slalomski globus s čak 980 od 1000 mogućih bodova, a tih 20 joj je "otela" Camille Rast pobjedom u Kranjskoj Gori. Švicarka je s 518 bodova osvojila drugo mjesto, a treća je Wendy Holdener s 498.

Winter Olympics 2026
Foto: Michael Kappeler/DPA

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa, prije sutrašnjeg veleslaloma, Shiffrin ima 1386 bodova, a druga je Emma Aicher s 1301 bodom. Camille Rast je treća skijašica u ovoj sezoni s 1009 bodova. Zrinka Ljutić je na 27. mjestu s 326 bodova, a dobrim veleslalomskim nastupom bi mogla napredovati za pokoje mjesto.

Prva vožnja veleslaloma je zakazana za 9.30 sati, a start druge je predviđen za 12.30 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Francuzi 'podivljali' zbog dolaska zvijezda na okupljanje: 'Strašno! Kao parada klaunova'
KAO NA MODNOJ PISTI...

FOTO Francuzi 'podivljali' zbog dolaska zvijezda na okupljanje: 'Strašno! Kao parada klaunova'

Michael Olise, mladi napadač, izazvao je buru reakcija svojim modnim odabirom prilikom dolaska u trening-kamp. Njegova ekstravagantna kapa podijelila je francusku javnost: neki ga brane, dok drugi traže strožu uniformiranost
FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?
STIGAO JE NOVI

FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?

Od sitnih kvadratića u povijesnoj utakmici protiv SAD-a na Maksimiru, potom velikih, pa do modernizirane verzije kvadratića. Crveno-bijela polja čine hrvatski dres najprepoznatljivijim na svijetu, a kvadratići dominiraju i na najnovijoj garnituri. U njoj će Hrvatska nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a bit će to ujedno i oproštaj od Nikea koji je tehnički sponzor HNS-a od 2000. godine
FOTO Diletta otkrila kakva je u krevetu: 'Desetka sam, vulkan'
NOVINARKA BEZ ZADRŠKE

FOTO Diletta otkrila kakva je u krevetu: 'Desetka sam, vulkan'

Diletta Leotta, poznata sportska novinarka, otkrila je neočekivane detalje iz privatnog života! U podcastu je pričala o intimi, predrasudama i suprugu Loris Karius. Otvoreno i bez zadrške

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026