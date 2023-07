Show u Osijeku: Panika zbog nestanka struje, nestrpljivi navijači zapinjali na ulazu

Ljudi, nestalo je struje! Što ćemo sad? U panici su bili tehničari kad je na Opus Areni na nekoliko trenutaka uoči utakmice nestalo struje. Više od 9000 navijača napunilo je tribine i gledalo okršaj između Osijeka i Slaven Belupa (6-1). Srećom, struja se brzo vratila. Pomislili su neki da je organizator to namjerno napravio, ugođaja radi.

Nekoliko sati prije utakmice počeli su se okupljati posjetitelji, a neki su bili toliko nestrpljivi da su zapinjali u zaštitnim ogradama. Ipak, svi su se uspjeli probiti i doći na svoje mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO: Osijek - Slaven (sažetak)

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Stadion se za posjetitelje otvorio na jedan dan prije same utakmice pa nekima nije baš bilo jednostavno snaći se. Postoji samo jedan punkt za uzimanje ulaznica, a ulaza u stadion je sigurno desetak. Što se tiče ulaznica, cijene pojedinačnih su se kretale od 10 do 30 eura, ovisno o mjestu. Za članove kluba ulaznice su bile od 5 do 15 eura.

Na stadion se bez propusnice nije moglo doći automobilom. Zato su vjerni navijači zablokirali ulice u cijeloj Retfali, što je, kako nam je rekla jedna stanovnica, jako čudno.

- Ovo je toliko čudno. U mojoj ulici inače nikad nema nikoga, tu i tamo vidiš možda mačku pa te uplaši. Izašla sam iz kuće i nisam mogla vjerovati koliko ljudi ima - rekla nam je pa dodala kako se priprema da će joj cijelo vrijeme biti tako jer parkinga na stadionu gotovo pa nema.

Svi oni koji nisu dolazili autom, biciklom ili pješice, mogli su se dovesti ravno do stadiona gradskim prijevozom. Regularna linija koja vozi od Juga II do Kanižlićeve ulice produžena je do novog stajališta ispred Opus Arene, a Gradski prijevoz putnika osigurao je i veći broj vozila. Za one najvjernije navijače NK Osijek osiguran je bio besplatni prijevoz, uz člansku iskaznicu. Vožnja taksijem je isto bila jeftinija nego inače, u jednom od osječkih poznatih taksija su vožnje naplaćivali 10 posto manje nego što su inače.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Ali nedostatak parkirnih mjesta nije nikome pokvario atmosferu, koja je od samog početka utakmice bila sjajna. Navijača Slaven Belupa je bilo malo pa su ih nadglasali osječki navijači, pogotovo članovi Kohorte, koji su sa sobom ponijeli i bubnjeve.

U jednom trenutku su dečki skinuli i majice pa ruke podigli u zrak. NK Osijek je zabio prvi gol i većina stadiona se podigla na noge. Tako je bilo čak šest puta do kraja utakmice. Dečki su odnijeli pobjedu na domaćem terenu i sjajno otvorili novu eru za NK Osijek i njihove navijače.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Golovi Osijeka slavili su se na razne načine, na ekranu bi bilo ispisano, velikim slovima, 'GOOOL', a i rasvjeta bi počela bljeskati u ritmu pjesme. Što se tiče rasvjete, stadion je odlično osvijetljen, no prije samog početka utakmice imali su problema kad je nestalo struje. Sve se vratilo pa je stadion zasvijetlio i izvana i unutra.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Posjetitelji su, naravno, mogli i popiti nešto. Čitavu utakmicu su po tribinama hodali konobari s pivima, a mogli su ući i unutra pa naručiti nešto drugo. Cijene pića su bile malo skuplje nego inače. Pivo se moglo kupiti za 3 eura, dok su kohortaši mogli isto uzeti za 2 eura. U ponudi su imali i sokove za 2,5 eura te vodu za 1,5 eura.

Uz piće se moglo nešto i pojesti. Hot-dog i sendviči bili su 3 eura, kokice su bile od 2 do 4 eura, ovisno o veličini, a kikiriki i čips mogli ste dobiti za 2 eura.

Utakmica je prošla bez incidenata, a za sigurnost su se svakako pobrinuli iz NK Osijeka. Policija je stajala ispred stadiona i na svakom ulazu. Hitna pomoć smjestila se u jedan od prolaza, a također su stajali pored svakog ulaza na samu tribinu, kao i vatrogasci.

Nakon utakmice pričali smo s navijačima koje smo uspjeli uhvatiti nakon što su svi počeli izlaziti. Mladi Marino je došao čak iz Rijeke. Pitali smo ga kako mu je bilo na utakmici.

- Na utakmici je bilo sjajno a stadion je stvarno prekrasan - rekao je.