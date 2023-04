Šibenčani okružili suca nakon utakmice! Jesu li oštećeni za jedanaesterac protiv Hajduka?

Hajduk je u 60. minuti imao lagodnih 3-0 protiv Šibenika golovima Marka Livaje, Jana Mlakara i Rokasa Pukštasa. Pobjeda je bila u džepu, činilo se da će Splićani nakon dugo vremena bez ikakvog stresa i drame svladati Šibenčane koji su im redovito znali stvoriti probleme. Samo se činilo...

Hajduk se provukao u dramatičnoj završnici te s 3-2 slavio protiv Šibenika u 27. kolu HNL-a, primakao se Dinamu na samo minus sedam i zakomplicirao borbu za naslov prvaka. No, bilo je to puno teže od onoga što je sugerirao rezultat 3-0 nakon sat vremena igre.

Hajduk je dominirao i stvarao šanse, imao uvjerljivo vodstvo, no sve je pokvarila panika u završnici. Prvo je Ivan Dolček, igrač Hajduka na posudbi u Šibeniku koji se očito specijalizirao za golove protiv Splićana, zabio spektakularan gol u 64. minuti. U 90. minuti Zoran Kvržić potegnuo je s ruba šesnaesterca i pogodio sami kut za 3-2! Izazvalo je to erupciju oduševljenja na Šubićevcu i injekciju nade da Šibenik može barem do boda.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Domaćini su žestoko pritisnuli u posljednjih pet minuta, Hajduk se grčevito branio, a onda situacija u 95. minuti koja je podignula na noge cijeli stadion. Mesa je primio loptu u gostujućem šesnaestercu, Lovrencsics je odbio loptu, ali odnio i igrača Šibenika. Sudac Igor Pajač podignuo je ruku, domaćinima se pričinilo kao da je pokazao na bijelu točku pa je izazvao val sreće na tribinama, no ubrzo je Pajač samo pokazao da se igra nastavi!

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Razbjesnilo je to šibensku klubu pa je trener Damir Čanadi dobio žuti karton zbog prigovora. Iz VAR sobe nisu reagirali, Igor Pajač je procijenio da to nije materijal za jedanaesterac pa je nedugo nakon toga svirao kraj za olakšanje hajdukovaca i bitnu pobjedu.

Video prosvjeda igrača Šibenika pogledajte OVDJE

Šibenčani se nisu mogli pomiriti s odlukom suca Pajača pa su ga okružili nakon utakmice i tražili objašnjenje zašto nije svirao penal.

A mi pitamo vas, je li to bio prekršaj za kazneni udarac?

Najčitaniji članci