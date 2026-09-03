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Sigur ostao na klupi Toulousea, Luka Sučić ušao u igru u remiju

Piše HINA,
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Sigur ostao na klupi Toulousea, Luka Sučić ušao u igru u remiju
Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT
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Lille je šokirao Toulouse golom Japanca Ayasea Uede u prvom nastupu i preuzeo vrh Ligue 1! U Španjolskoj Real Sociedad i Celta odigrali su 0-0, a Luka Sučić ušao je s klupe

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U prvom susretu trećeg kola francuskog nogometnog prvenstva Lille je na gostovanju pobijedio Toulouse sa 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 73. minuti kada je Japanac Ayase Ueda u svom prvom nastupu za Lille i to 15 minuta nakon što je ušao u igru zatresao suparničku mrežu.

Romain Perraud je ubacio prizemnu loptu s lijevog krila do Uede koji je pucao, Mathys Niflore je obranio, no Ueda je iz drugog pokušaja zabio glavom.

Japanski napadač je stigao u Lille prije svega nekoliko dana iz Feyenoord čiji je dres nosio posljednje tri sezone. Domaćin je mogao izjednačiti tri minute kasnije, Casper Tengstedt je izašao sam ispred suparničkog vratara, ali je prebacio i njega i gol.

Niko Sigur, koji je iz Hajduka preselio u Toulouse, nije nastupio za domaći sastav.

Lille je barem privremeno preuzeo vrh ljestvice sa sedam bodova, ispred Monaca koji ima šest bodova. Toulouse je u prva tri kola osvojio jedan bod.

Sučić ušao s klupe

U susretu šestog kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Sociedad i Celta Vigo su odigrali bez golova.

Luka Sučić je za Sociedad zaigrao od 61. minute.

Utakmica Sociedada i Celte je pomaknuta ranije zbog sudjelovanja obje momčadi u europskim natjecanjima.

Oba sastava će u ponedjeljak, 7. rujna igrati susrete redovnog četvrtog kola. Celta ponovo ide na gostovanje, ovoga puta kod Getafea, dok će Real Sociedad gostovati kod Elchea.

Real Sociedad se trenutačno nalazi na 11. mjestu sa četiriu boda, dok Celta ima dva boda manje na 16. poziciji. Vode Barcelona i Real Madrid sa po devet bodova.

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