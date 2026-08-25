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Sigur u Poljskoj igra zadnju europsku utakmicu za Hajduk!? Evo koliko 'bili' traže za odštetu

Piše Davor Kovačević,
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Sigur u Poljskoj igra zadnju europsku utakmicu za Hajduk!? Evo koliko 'bili' traže za odštetu
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Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajdukov čvrsti adut u pregovorima je Sigurov ugovor, koji traje do 2028. godine, no javna je tajna da je Hajduku nasušno potreban bilo kakav novac, pa to vjerojatno znaju i Škoti

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Ako Hajduk i uspije proći Rakow i plasirati se u skupinu Konferencijske lige, odnosno osigurati europsku jesen nakon 16 godina, gotovo je izvjesno da će Niko Sigur (22) u Poljskoj odigrati zadnju europsku utakmicu u bijelom dresu. Kanadski reprezentativac vratio se u kadar te će putovati u Poljsku, nakon što je propustio utakmicu protiv Osijeka, po službenoj retorici trenera Gonzala Garcije zbog ozljede.

Istovremeno se, pak, u nedjelju uoči utakmice opet zakotrljala priča o transferu. Sigur je više puta bio na izlaznim vratima Poljuda, ali ovaj put njegov odlazak je najizvjesniji dosad. Putevi ga zasad vode prema škotskom Celticu, čija je navodna ponuda od 3,5 milijuna eura dobra, ali ne i odlična za šefove Hajduka, koje bi zadovoljila cifra između četiri i pet milijuna. Hajdukov čvrsti adut u pregovorima je Sigurov ugovor, koji traje do 2028. godine, no javna je tajna da je Hajduku nasušno potreban bilo kakav novac, pa to vjerojatno znaju i Škoti.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U igri su i Valencia, zatim Toulouse, čija je ponuda od dva milijuna čak i smiješna, spominju se Coventry, Leeds... U svakom slučaju Hajduku preostaje još nekoliko dana za realizaciju transfera polivalentnog kanadskog nogometaša, koji je za splitski klub skupio 120 utakmica, a po Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.

Hajdukovi nogometaši su, pak, nakon pobjede protiv Osijeka, u ponedjeljak, dodatno poradili na atmosferi i zajedništvu. U poljudskoj utrobi imali su svojevrsni team building nakon večernjeg treninga, uz večeru i glazbu, ali koji nije potrajao duže od 22 sata.

Hajduk će, pak, unatoč samo 275 gostujućih ulaznica, imati i brojniju navijačku podršku u Częstochowi. Torcida njeguje prijateljstvo s navijačima Gornika Zabrze, čija skupina također nosi ime Torcida, a poljski mediji navode da bi upravo i ona mogla podržati Hajduk u četvrtak. Iz tog će razloga ulicama grada patrolirati i jake policijske snage, a na naš upit kako će osiguravati javni red i mir, iz poljske policije nismo dobili odgovor do zaključenja ovog teksta. 

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