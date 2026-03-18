Obavijesti

Sport

Komentari 0
RUKOMETAŠI SPREMNI ZA ŠVICARSKU

Sigurdsson časti svoje Zadrane otvorenim treningom. Evo gdje je prijenos Hrvatska - Švicarska

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
2
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Švicarsku odlično poznajemo jer smo igrali i na Euru te dva puta prije Eura, bit će to dobra prilika za izbornikove ideje, za dodatno uigravanje, ali i prilika za mlađe dečke, kaže Dominik Kuzmanović

Hrvatski rukometaši u četvrtak u Zadru igraju prvu utakmicu od dvije ovog reprezentativnog tjedna sa Švicarskom. Druga je u subotu u Osijeku, prema kojem će obje reprezentacije zajedničkim letom u subotu ujutro.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening rukometaša

Pokretanje videa...

Trening rukometaša 03:34
Trening rukometaša | Video: 24sata/HRS

Zahvaljujući europskoj bronci iz siječnja, atmosfera je relaksirajuća. Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo dogodine u Njemačkoj ne igramo, a u sljedećem reprezentativnom tjednu u svibnju odigrat ćemo i dvije prijateljske utakmice sa Švedskom. Kod nas će se igrati u Varaždinu.

Izuzev još nedovoljno zaliječenih Lučina, Maraša, Šipića te novopečenog tate Mamića, svi su na broju. Nema prežestokog tempa, štoviše, Zadrani su u utorak imali priliku družiti se s rukometašima u centru grada, imat će šansu i vidjeti kako to izgleda na treningu u srijedu na Višnjiku od 18 sati do 19:30. Dagur Sigurdsson morao se odužiti gradu koji ga je prihvatio kao svog i obrnuto.

Zadar: Druženje rukometnih reprezentativaca s građanima na Narodnom trgu
Zadar: Druženje rukometnih reprezentativaca s građanima na Narodnom trgu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Imamo nekoliko ozljeda, ali nadam se da će se dečki što prije vratiti. Odradili smo dosad dva kraća treninga, imat ćemo u srijedu predvečer i otvoreni. Švicarsku odlično poznajemo jer smo igrali i na Euru te dva puta prije Eura, bit će to dobra prilika za izbornikove ideje, za dodatno uigravanje, ali i prilika za mlađe dečke. Švicarci su neugodni, imaju više opcija, igraju i 7 na 6 s četiri vanjska. Na Euru nisu imali ni sreće, mnogima su stvarali probleme, pa čak i ispuštali veliku razliku. Dižu se, bit će još bolji u budućnosti, ali mi želimo pobijediti. Ja sam ovdje prvi put, ni ne sjećam se kad je igrala zadnji put, vjerujem da ćemo razveseliti ljude u Zadru i u Osijeku - rekao je Dominik Kuzmanović.

U Zadru je, usput, Hrvatska zadnji put igrala 2019. godine protiv Srbije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020., na kojem smo bili srebrni. Prijenos obje utakmice, koje počinju u 17 sati, bit će na RTL 2.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026