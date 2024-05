Sigurdsson oprao igrače: Fizički nisu spremni, neka se pogledaju u ogledalo. Jako razočaravajuće

Hrvatska rukometna reprezentacija neslavno je završila prijateljski turnir Gjensidige Cup u Oslu, svojevrsnu pripremu za Olimpijske igre u Parizu. Nakon poraza od Norveške (32-26) i tijesne pobjede nad Argentinom (20-19), Danska nam je zadala jedan od najtežih poraza u povijesti reprezentacije, 37-22.

Hrvatska je protiv svjetskih prvaka izgledala kao drugorazredna reprezentacija, a to nikako ne može veseliti izbornika Dagura Sigurdssona koji je doveden i masno plaćen kako bi vratio Hrvatsku u vrh.

- Imali smo nevjerojatne probleme u napadu, nismo imali moć ni brzinu, dodavanje je bilo loše, nismo stvarali dobre prilike. Kad i jesmo, promašivali smo ih. Prvo poluvrijeme je bilo grozno u napadu. Obrana i golmani su bili dobri kad bismo se vratili, ali Danska je zabijala puno golova iz kontri. U drugom poluvremenu sa sedam na šest bilo je malo bolje iako ne volim tako igrati. Morali smo pomoći momčadi da dođe u neke situacije, ali sve u svemu jako razočaravajuće. Fizički nismo spremni za utakmice protiv Norveške i Danske. Puno trčanja i fizički zahtjevne igre - rekao je Sigurdsson pa nastavio:

- Svi igrači moraju gledati sebe. Naporno ćemo raditi na ljeto, ali pripreme počinju sad, igrači moraju spremni doći na pripreme. Čeka nas dug put. Mislim da ni igrači ne žele ponovno odigrati ovakvu utakmicu. Nadam se da će se pogledati u ogledalo i naprave korak koji trebamo. Da bismo mogli odigrati pet utakmica u devet dana, moramo biti u puno boljoj formi.

Hrvatska u drugoj utakmici kvalifikacija za Olimpijske igre pobijedila Njema?ku 33-30 | Foto: Marcus Brandt/PIXSELL

Mario Šoštarić sa sedam golova bio je najefikasniji igrač u hrvatskoj reprezentaciji.

- Nažalost, Danci su nam danas pokazali lekciju kako treba igrati i trčati. Nismo bili na tom nivou i zasluženo su pobijedili. A mi moramo gledati sebe. Izbornik je u svlačionici imao govor koji je svaki igrač prihvatio i shvatio što nas čeka na ljeto. Da ovakvom energijom i fizičkom spremom sigurno nije moguće. Slažem se s njim da pripreme kreću od sutra, svatko mora poraditi na sebi i pogledati se malo u ogledalo, gdje su greške, gdje može napredovati. Ako svi to prihvatimo što je rekao i odradimo svoj dio posla do ljeta, još možemo puno toga napraviti kroz ljeto i trening kamp i može to bolje izgledati. Ekipama smo sad pokazali kako mogu protiv nas, nadam se da to više neće biti tako - kazao je bivši slovenski reprezentativac pa nastavio:

- Jednostavno, fizički su bolje spremni od nas, to se vidi u svakom segmentu. Na nama je da to popravimo. Na minus tri, četiri pa još veći pad morala, nismo se vratili u igru nego pusttili da nas taj tok nosi. Nažalost je tako, ali treba gledati pozitivno. Ovo je bilo otrježnjenje i odavde možemo samo gore. Imamo puno toga naučiti i malo vremena, ali ako svi budemo kao jedno i budemo li živjeli kao jedno u iduća dva-tri mjeseca, nemamo se čeka bojati. Samo imati povjerenja u to što izbornik kaže i biti maksimalno motivirani.

Hanover: Susret olimpijskih kvalifikacija rukometaša Hrvatska - Austrija | Foto: Swen Pförtner/PIXSELL

Luka Lovre Klarica govorio je slično:

- Od početka do kraja su nas izdominirali, od prve sekunde utakmice nismo imali rješenja, oni su vukli slično kao Norvežani, samo su nas oni još više dotukli. Uh, nismo imali rješenja u napadu, šest golova do poluvremena, katastrofa! Moramo se uozbiljiti, pogledati u ogledalo svatko sebe, vidjeti da nismo pravi i poraditi na svemu tome.

- Kvalifikacije smo odigrali stvarno dobro, izgledalo je sve pozitivno, sad ovaj jaki turnir. Iznenadilo nas je koliko smo loše spremni, koliko se ne možemo držati sa Skandinavcima što se tiče trčanja i povratka u obranu. Oni su nas izdominirali s polukontrama i kontrama, brzim dodavanjima. Moramo se krenuti spremati za pripreme za Olimpijske igre. Imamo pet utakmica u devet dana, ovdje smo imali tri u četiri dana, moramo poraditi na fizičkoj spremi. Uz to i taktički, što se tiče napada. Obrana je na trenutke izgledala OK, ali i tu smo se raspali. Trebamo krenuti od osnova - zaključio je Klarica.

Hannover: Susret olimpijskih kvalifikacija rukometaša Hrvatska - Alžir | Foto: David Inderlied/PIXSELL