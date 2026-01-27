Sigurdsson o džokeru s tribine: 'Nekim je igračima to teško...'

Hrvatska je u ključnoj utakmici pobijedila Sloveniju 29-25 i tako došla na korak do plasmana u polufinale Europskog prvenstva. Najbolji igrač Hrvatske bio je Tin Lučin sa sedam golova, dok je igračem utakmice prema EHF-u proglašen Matej Mandić, koji je reprezentaciju održavao u prednosti obranama u prvom dijelu.

Utakmicu je komentirao i izbornik Dagur Sigurdsson.

- Teška utakmica, bilo je puno pogrešaka na obje strane. Mi smo odigrali jako dobro. Navijači su nam pružili veliku podršku kada su igrači izgledali umorno i kao da su izgubili koncentraciju. Bili su tu da ih poguraju. Ostaje nam 22 sata do sljedeće utakmice - istaknuo je izbornik.

Matej Mandić bio je odličan na vratima.

- Odlučili smo ga staviti jer smo znali što može. Dao nam je samopouzdanje na početku utakmice. Puno smo rotirali. Nekim je igračima teško kada su na tribini, ali moraju biti spremni ući kada to zatreba - zaključio je izbornik.

Hrvatskoj sada slijedi regeneracija, koja neće dugo trajati jer već za nešto manje od 24 sata igra novu utakmicu protiv Mađarske, koja je na rasporedu u srijedu u 18 sati. Ako Hrvatska pobijedi, sigurno će igrati u polufinalu, a ovisno o raspletima utakmica Slovenija - Island i Švedska - Švicarska, mogao bi biti dovoljan i bod.