Sigurno mu je neugodno: Prvi put žena pobijedila muškarca

Da, žene igraju pikado i igraju ga vrlo dobro. No, na Svjetskim prvenstvima nikad, ali nikad nisu uspjele proći prvu prepreku i pobijediti muškarca. Na SP-u u Londonu, koje se igra svake godine u prosincu i siječnju i gjd je nagradni fond 2,5 milijuna funti, nastupilo je u povijesti samo pet žena. Kao što smo rekli, nikad niti jedna nije uspjela pobijediti muškarca.

SHERROCK MAKES HISTORY.



Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.



Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt