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Silić kod Silića! Komentator je bio u šoku: Ovog nema nigdje na svijetu! HNL je najbolja liga

Piše Ivan Kužela,
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Silić kod Silića! Komentator je bio u šoku: Ovog nema nigdje na svijetu! HNL je najbolja liga
Foto: MAXSport/screenshot
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Drama u Varaždinu bila je na samom kraju utakmice protiv Hajduka! U završnici je Hajdukov golman Toni Silić krenuo po gol bratu Josipu, koji je ranije skinuo Livajin penal i sačuvao domaću pobjedu

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Posljednje minute susreta Varaždina i Hajduka donijele su jednu od najzanimljivijih scena večeri. U završnom napadu Splićana pred gol domaćina stigao je i gostujući vratar Toni Silić, nadajući se da bi mogao pomoći svojoj momčadi do izjednačenja.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

No, na drugoj strani čekao ga je njegov brat Josip Silić, koji je briljirao na vratima Varaždina. Samo nekoliko minuta ranije zaustavio je kazneni udarac Marka Livaje i tako odigrao ključnu ulogu u očuvanju vodstva domaće momčadi.

Rijetko viđen prizor u kojem se dvojica braće, obojica vratari, nalaze u istom kaznenom prostoru nije promaknuo ni komentatoru MAXSporta Mateu Pukšaru, koji je u prijenosu istaknuo koliko je situacija neobična.

Situaciju pogledajte OVDJE.

- 95. minuta, možda posljednja šansa za Bijele. Ide i Toni Silić na skok, ide zabiti svom bratu. Pa ovo nema nigdje na svijetu, rekao je Pukšar dok je Hajduk pokušavao izboriti bod u samoj završnici susreta.

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