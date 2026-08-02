Drama u Varaždinu bila je na samom kraju utakmice protiv Hajduka! U završnici je Hajdukov golman Toni Silić krenuo po gol bratu Josipu, koji je ranije skinuo Livajin penal i sačuvao domaću pobjedu
Silić kod Silića! Komentator je bio u šoku: Ovog nema nigdje na svijetu! HNL je najbolja liga
Posljednje minute susreta Varaždina i Hajduka donijele su jednu od najzanimljivijih scena večeri. U završnom napadu Splićana pred gol domaćina stigao je i gostujući vratar Toni Silić, nadajući se da bi mogao pomoći svojoj momčadi do izjednačenja.
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No, na drugoj strani čekao ga je njegov brat Josip Silić, koji je briljirao na vratima Varaždina. Samo nekoliko minuta ranije zaustavio je kazneni udarac Marka Livaje i tako odigrao ključnu ulogu u očuvanju vodstva domaće momčadi.
Rijetko viđen prizor u kojem se dvojica braće, obojica vratari, nalaze u istom kaznenom prostoru nije promaknuo ni komentatoru MAXSporta Mateu Pukšaru, koji je u prijenosu istaknuo koliko je situacija neobična.
Situaciju pogledajte OVDJE.
- 95. minuta, možda posljednja šansa za Bijele. Ide i Toni Silić na skok, ide zabiti svom bratu. Pa ovo nema nigdje na svijetu, rekao je Pukšar dok je Hajduk pokušavao izboriti bod u samoj završnici susreta.
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