Silići su 20. par braće u HNL-u na suprotnim stranama: 'Čitavo obiteljsko stablo nas je gledalo'

Toni i Josip Silić prva su braća golmani koji su zaigrali jedan protiv drugoga u utakmici HNL-a, ujedno i 20. par braće koji su bili na suprotnim stranama u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Ante i Frane Vitaić predvode vječnu ljestvicu sa sedam međusobnih utakmica, jednu manje imaju Ivan i Josip Bulat, a po pet Edin i Zemir Mujčin, Ivan i Krševan Santini i Anto i Vlado Petrović. Tonijev Hajduk pobijedio je Josipov Varaždin preokretom na Poljudu 3-1, bila je to posebna večer za obitelj iz Dicma, ali i cijeli hrvatski nogomet.

- Poseban osjećaj, brat na drugoj strani, prije utakmice, za vrijeme utakmice, kao i na kraju, cijela obitelj je bila na tribinama... Mi smo pobijedili, drago mi je da smo prekinuli negativni niz i da smo došli do pobjede. Stvorili smo jako puno prilika ali je brat obranio jako puno prilika. Čestitali smo jedan drugome..., a ja koristim priliku čestitati Roku Gabriću koji je debitirao, odigrao je jako dobru utakmicu, on je jako veliki talent - rekao je Hajdukov Toni Silić.

Druga pozicija je važna ili je i dojam bitan?

- Naravno, željeli smo pobjedu jer ih nismo pobijedili do sada, neke smo bili bolji, neke utakmice nismo, danas smo zaslužili slaviti. Sada idemo na Maksimir, u goste Dinamu, ni protiv njih ove sezone nismo slavili i zato idemo po tri boda. Derbi je derbi, nije potrebna motivacija bit će sigurno odličan atmosfera tako da jedva čekam.

Zadnji put ste na Maksimiru jako dobro branili?

- Nadam se da ćemo mi dobiti, pa makar ja loše branio...

Statistika Silić vs Silić

Varaždinov Josip Silić je imao puno težu večer.

- Čudan osjećaj jer je brat s druge strane. Malo je bilo nezgodno igrati ovu utakmicu, nisam znao kako slaviti... Dobro smo otvorili utakmicu, poveli 1-0. Bili smo bolji, Hajduk je ušao uspavano 15-20 minuta, onda smo mi malo stali. Livaja se spuštao, radio nam probleme u međuprostorima. Zabili su dva gola, prvi nesretno autogol, drugi na individualnu kvalitetu Marešića. Drugo poluvrijeme smo isto pritiskali, imali neke situacije, polušanse i šanse, ali nismo mogli zabiti. Malo nam fali da se možemo natjecati s najboljim ekipama u Hrvatskoj, Dinamom i Hajdukom. Prošli vikend smo u Zagrebu pružili dobru partiju, sada u Splitu, ali nije nas mazio rezultat. Na kraju zaslužena pobjeda Hajduka.

Bilo je više posla nego kod brata?

- To nam je opis posla, da branimo svoj gol. Bilo je posla, ali rezultat nas nije pomazio da te obrane dođu do izražaja.

Što vam je brat rekao prije utakmice?

- Ništa, pozdravili smo se i poželjeli sreću jedan drugom.

A nakon utakmice?

- Čestitao je na dobroj izvedbi, ja njemu na pobjedi. To je to.

Jesu li obranjene prilike Livaji potvrda da imate kvalitetu?

- Ne treba pričati o Livaji. Neko vrijeme sam nosi Hajduk. Mislim da je to najbolji igrač u Hrvatskoj. Imao je neke svoje šanse, nešto sam obranio, nešto je falio. Ako mogu braniti Livaji, tu sam. Borim se za svoj klub, profesionalac sam.

Je li na tribinama bila cijela obitelj?

- Bilo je cijelo obiteljsko stablo, njih 30-ak. Mislim da je ocu bilo najgore. On je pod stresom kad jedan brani, a ne obojica. Igrali smo protiv Hajduka koji je po imenima jači. Pružili smo jako dobru partiju.

Može li Varaždin do trećeg mjesta?

- Nadamo se. Želimo tu Europu, ne sakrivamo svoje ambicije i gazimo prema Europi.