Silne rotacije opet su se obile o glavu Sanchezu. Još jednom je žrtvovao HNL za uspjeh u Europi
RIJEKA - ISTRA 0-2 Da je fokus bio na uzvratnoj utakmici sa Strasbourgom, a ne na lokalnom derbiju s Istrom, potvrđuje i činjenica da danas nijednu minutu nije dobio najbolji igrač Rijeke Toni Fruk
Víctor Sanchez ponovno je rotirao, ali mu se to ovaj put nije isplatilo. Rijeka je izgubila u lokalnom derbiju protiv Istre i upisala drugi uzastopni poraz. Ovoga puta Sánchez je očito u mislima imao utakmicu koja Riječane očekuje u četvrtak protiv Strasbourga. U prvom susretu nezasluženo su izgubili od favoriziranih Francuza, koji spadaju među pretendente za osvajanje Konferencijske lige.