'Silno sam ponosan, pa jedini u Europi i dalje nismo primili gol'

<p>Na početku malo dizelaški i bez prilika, ali kada se stroj zagrijao... Austrijanci su mogli samo čestitati na pobjedi.<strong> Dinamo</strong> je u potpunosti razbio<strong> Wolfsberger (</strong>3-0) u 4. kolu Europske lige i došao na korak od europskog proljeća.</p><p>'Modri' su došli do jako bitne pobjede koja im je donijela osmi bod, a osim toga, Zoran Mamić se može pohvaliti kako ima najbolju obranu u Europi! Da, hrvatski prvak je jedini klub u svim europskim natjecanjima koji nije primio gol nakon četiri kola. To je nešto čime se ne mogu pohvaliti niti Real, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea. Baš nitko!</p><p>Napad, doduše, nije bio baš efikasan, ali i on je danas proradio. Dinamo je stigao na korak od europskog proljeća, a kako bi i formalno osigurao šesnaestinu finala, potrebna im je pobjeda protiv Feyenoorda u 5. kolu u Rotterdamu. No mogu proći dalje i uz remi, ali pod uvjetom da neriješeno bude i na susretu CSKA i Wolfsbergera.</p><p>- Čestitke mojoj momčadi na zasluženoj pobjedi, na dobroj igri, čestitke na tri gola. Silan ponos da smo i nakon večerašnje utakmice ostali jedina ekipa koja nije primila gol u četiri utakmice skupina Europske lige i Lige prvaka - rekao je trener Dinama Zoran Mamić nakon pobjede, a prevoditelj mu nije trebao, već je na njemačkom jeziku odgovarao na pitanja austrijskih novinara.</p><p>Austrijanci su imali blagu dominaciju u prvom dijelu, ali najbolja obrana Europe je pokazala zašto je najbolja. Lauritsen i Theophile-Catherine su bez problema čistili sve opasnosti, a i ono što bi prošlo, a to je bilo rijetko, bi skinuo Dominik Livaković.</p><p>- Stvarno je cijela momčad odigrala sjajno, Počevši od Brune koji je bio na vrhu i koji je odigrao obranu jako dobro pa do svih ostalih. Ponosan sam zbog toga, ali još nije gotovo. Još imamo dvije utakmice, još moramo uzeti koji bod kako bi se plasirali dalje - kaže Mamić.</p><p>Dinamo u sljedećem kolu 3. prosinca od 18.55 gostuje kod Feyenoorda na De Kuipu, a 'modri' imaju malu prednost jer neće igrati za vikend protiv Hajduka. Zatražili su odgodu derbija, dobili 'blagoslov' HNS-a i sada će imati sedam dana za odmor i u miru će se moći pripremiti za Nizozemce koji u domaćem prvenstvu igraju protiv Utrechta.</p><p>- Nećemo špekulirati, ići ćemo svaku utakmicu da dobijemo. To je naša želja, to je sportski. Naravno da se nešto pita i protivnika, Imamo sedam dana do te utakmice i pokušat ćemo se odmoriti - zaključio je Mamić.</p>