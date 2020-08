Simeone: Boli što nema Šime...

Vrsaljko je ostao u Madridu nakon što mu je u subotu tijekom testiranja dijagnosticiran korona virus. Unatoč tome nije konkurirao za nastup u Lisabonu jer nije trenirao s igračima od 21. svibnja

<p>Atléticov trener <strong>Diego Simeone</strong> rekao je uoči utakmice Lige prvaka protiv RB Leipziga kako žali što hrvatski reprezentativac <strong>Šime Vrsaljko</strong> nije s momčadi u Lisabonu jer je prije ozljede ostavljao srce na terenu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vrsaljko javlja da je sve u redu</strong></p><p>Simeone je naglasio da bi se 28-godišnji desni bek mogao priključiti ekipi prođe li Atlético u iduću fazu premda nije igrao utakmice pet mjeseci.</p><p>- Jasno je da u ovom trenutku boli što s nama nije Šime, momak koji je bio učinio veliki napor kako bi opet zaigrao. Zbog ozljede, i vremena koje mu je trebalo da se oporavi, igrao je premda nije bio sposoban igrati, no ostavljao je srce na terenu za ekipu - rekao je Simeone na konferenciji za medije u Lisabonu gdje će u četvrtak Atlético Madrid i RB Leipzig odigrati četvrtfinalnu utakmicu Lige prvaka.</p><p>Vrsaljko je ostao u Madridu nakon što mu je u subotu tijekom testiranja dijagnosticiran korona virus. Unatoč tome nije konkurirao za nastup u Lisabonu jer nije trenirao s igračima od 21. svibnja. Tada je prošao novi operacijski zahvat na otprije ozlijeđenom koljenu.</p><p>Vrsaljku je u veljači 2019. operirano koljeno nakon čega nije igrao godinu dana. U siječnju ove godine vratio se u Madrid i priključio treninzima, a zatim je sudjelovao u sedam utakmica, provevši na travnjaku 482 minute. Iskoristio je tada ozljedu prvog desnog beka Kierana Trippiera i zamjenskog Santiaga Ariasa.</p><p>Zadnji nastup imao je 11. ožujka kada je odigrao posljednjih 29 minuta utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Liverpoola. Tada je zamijenio Trippiera. Igrali su se produžeci i Atlético je izborio četvrtfinale.</p><p>Poslije te utakmice zaustavljena su sva natjecanja, a u svibnju su se igrači vratili na treninge, među njima i Vrsaljko. U Madridu je 21. svibnja prošao lakši operacijski zahvat kako bi mu se odstranio materijal nastao prilikom prethodne operacije u Belgiji te rekao kako će se za nekoliko dana vratiti u puni trening. No to se nije dogodilo. Propustio je nastavak prvenstva u kojem je njegova momčad zauzela treće mjesto, iza Real Madrida i Barcelone.</p><p>Vrsaljko je zadnjih tjedana vježbao odvojen od momčadi, a u subotu je PCR testom dijagnosticiran korona virus njemu i ofenzivnom Ángelu Correi koji su morali zbog toga ostati doma u samoizolaciji. Obojica ne pokazuju simptome.</p><p>- Nadamo se da će nam se Correa i Vrsaljko priključiti prođemo li dalje u natjecanju. Ostavljali su srce na terenu za momčad kada je to bilo potrebno - dodao je Simeone.</p><p>U Lisabonu se nalazi 21 igrač prve momčadi te četvorica nogometaša iz podmlatka.</p><p>- Šime Vrsaljko, koji se oporavljao od ozljede i vježbao odvojen od momčadi, ne pokazuje simptome te će odlukom liječničke službe ostati doma. Njegov slučaj, međutim, zdravstvena služba smatra riješenim jer je generirao antitijela (IgG) prije nekoliko mjeseci. Liječnici će nadgledati razvoj situacije kod obojice igrača, u skladu sa zdravstvenim protokolom - navedeno je u priopćenju Atlético Madrida objavljenom u ponedjeljak.</p><p>To što Vrsaljko ima antitijela, moglo bi značiti da se već ranije bio zarazio i prebolio Covid-19, ili da je generirao antitijela nakon kontakta sa zaraženom osobom.</p><p>- Moram reći da se dobro osjećam, stvarno, nemam nikakve simptome. Jedino što su mi parametri (tijekom testiranja) nešto malo više iznad normalnog i samim time moram biti u izolaciji dok ne budem negativan na idući test, koji može biti kroz koji dan - rekao je Vrsaljko u videu koji je objavio na Instagramu u ponedjeljak.</p><p>Nogometaši imaju privilegirani status u odnosu na ostale stanovnike u Španjolskoj jer bi u ovom slučaju čitava momčad morala biti u izolaciji od 14 dana zbog kontakta s Vrsaljkom i Correom.</p><p>- U nogometu se vrti ogroman novac, zamislite da nisu otputovali u Lisabon na završnicu Lige prvaka - rekao je liječnik Cesar Carvallo s odjela hitne službe u madridskoj bolnici La Paz, gostujući na televiziji Tele Madrid.</p><p>- Nogometaše se, međutim, često testira pa su vjerojatno napravili novi test prije puta - dodao je.</p><p>Atlético je izvijestio kako su se svi igrači, osim Vrsaljka i Corree, nanovo testirali u nedjelju te niti jedan nije bio pozitivan na virus. Vrsaljko i Correa će biti naknadno testirani. Klub je izvijestio kako su testirani i Vrsaljkovi ukućani u Madridu te su bili negativni na korona virus. (dk)</p>