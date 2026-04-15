Simeone: Htjeli su okruniti Yamala, ali stvarnost je ta da mi idemo u polufinale Lige prvaka

Nogometaši Atletico Madrida plasirali su se u polufinale Lige prvaka. Iako su izgubili u uzvratnoj utakmici (1-2) na Metropolitanu protiv Barcelone, ukupnim rezultatom 3-2 čekaju polufinale. Zanimljivo, ta dva kluba susrela su se tri puta u nokaut fazi najelitnijeg europskog natjecanja, a svaki put su slavili Madriđani. Također, na klupi je sjedio Diego Simeone koji slavi još jedan uspjeh.

Nakon utakmice komentirao je izjavu Laminea Yamala da želi da ga čuva samo jedan igrač.

- Yamal je dobar i jako talentiran dečko. Tražio je utakmicu jedan na jedan, pa je zabio već u trećoj minuti, a mediji bi ga već sada okrunili za kralja Europe. Međutim, u nogometu je jedino važno tko je sutra ujutro u ždrijebu. Mediji žele da se užasavam tinejdžera jer izvodi trikove i daje samouvjerene intervjue. Dajte, molim vas - počeo je Simeone i nastavio:

- Deset godina morao sam stajati uz aut-liniju i gledati Cristiana Ronalda kako mi zabija hat-trickove kako bi izbacio moju momčad iz ovog natjecanja. To je pravi teror. Lamine je večeras odigrao krasnu utakmicu, ali stvarnost je da mi idemo u polufinale, a on ide kući gledati nas na televiziji. Velika je razlika između igranja lijepe utakmice i toga da budeš noćna mora.

Podsjetimo, Barcelona je povela golovima Ferrana Torresa i Lamine Yamala, a za konačnih 2-1 zabio je Ademola Lookman u 31. minuti. Protivnik u polufinalu bit će bolji iz susreta Arsenal - Sporting.