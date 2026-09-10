Simeone nakon poraza: Gubili smo duele, obrana je bila slaba

Liverpool je na svom stadionu došao do preokreta i s 2-1 pobijedio Atletico Madrid u prvom kolu Lige prvaka. Llorente je doveo goste u vodstvo u 17. minuti, dok su za Redse zabijali Dominik Szoboszlai te Alexis Mac Allister. Diego Simeone je nakon susreta komentirao novi poraz svoje momčadi.

Foto: Jason Cairnduff

- Zadovoljan sam utakmicom. Igrači su dali sve od sebe i bili potpuno posvećeni. U prvom poluvremenu smo igrali dobro, no u drugom nismo uspjeli postići gol. Nedostajalo nam je preciznosti pa smo na kraju izgubili od vrlo efikasnog protivnika koji je iskoristio svoje prilike - rekao je pa dodao:

- Dio plana za ovu utakmicu je uspio. Gubili smo lopte u duelima jedan na jedan, ali to nam je materijal za daljnji rad. Drugog puta nema. Primamo previše golova, neki dan tri u Bilbau, sada dva. Očito je da se ne branimo dobro. Ako golovi padaju zbog pogrešaka, onda je jasno da svi koriste propuste protivnika da bi zabili.

Atleticu je ovo drugi poraz u nizu i drugi u sezoni. Prije Anfielda, Simeonove trupe stradale su na gostovanju kod Athletic Bilbaa s 3-0.