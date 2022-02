Kruno Simon (36) izbjegao je, srećom, teže posljedice teškog pada na utakmici svog Efesa i Galatasaraya. Hrvatski košarkaš u posljednjoj minuti istanbulskog derbija htio je blokirati suparničkog igrača, no pao je preko njega i glavom udario o parket.

Izgledalo je jako ružno i uznemirujuće. Suigrači su se odmah okupili oko njega kako bi zaklonili pogled, liječnici su uletjeli, a nakon nekoliko trenutaka hrvatski košarkaš se pridigao. Izgledao je vidno dezorijentirano.

Iako je on tvrdio da je u redu, bio je to stravičan pad koji je mogao donijeti i puno teže posljedice pa liječnici nisu htjeli ništa riskirati. Odmah su sa Simonom krenuli put bolnice kako bi obavio CT glave, a on je potpuno uredan.

Efes je bez Simona završio susret i slavio 103-91, no nikome nije bilo do slavlja. Igrači Efesa zabrinuto su gledali u Krunu dok je odlazio u svlačionicu. A do tog teškog pada bio je jedan od najboljih. Zabio je 14 koševa za 27 minuta igre.

Simon je član Efesa od 2017. godine, s turskim klubom osvojio je Euroligu i jedan je od najboljih igrača. No, najveću želju još nije ostvario. A to je medalja s Hrvatskom. Za reprezentaciju nije nastupio od kvalifikacija za SP, a nadamo se kako ćemo ga imati na raspolaganju u rujnu na Europskom prvenstvu.