Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZRINJSKI

Simon Rožman: 'Idemo po prolaz i dobar rezultat u Europi'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Simon Rožman: 'Idemo po prolaz i dobar rezultat u Europi'
Foto: Denis Kapetanovic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uzvratnu utakmicu 2. pretkola Konferencijske lige momčad iz Mostara igra protiv islandske momčadi Valur

Admiral

Trener nogometaša mostarskog Zrinjskog Simon Rožman izrazio je optimizam uoči uzvratne utakmice 2. pretkola Konferencijske lige protiv islandske momčadi Valur, u kojoj će Mostarci na svom terenu u četvrtak od 20.30 sati pokušati nadoknaditi 0-1 zaostatak iz prvog susreta i izboriti prolazak dalje.

- Imam povjerenje u momke. Jako su gladni suprotstaviti se Valuru, pokazati da smo bolja momčad na terenu i proći u sljedeći krug - rekao je Rožman na klupskoj konferenciji za novinare.

Rožman je ocijenio kako je Zrinjskom u prvom susretu nedostajalo mirnoće u završnici, a prostor za napredak vidi i u prekidima te organizaciji igre. Dodao je da je momčad dobro iskoristila protekli tjedan za trening i pripremu uzvrata. Kazao je kako, unatoč rezultatskom minusu, vjeruje da je sve i dalje u rukama njegove momčadi te očekuje strpljivu, ali agresivnu i napadački usmjerenu igru.

Zdravstveno stanje u momčadi uglavnom je dobro. Izvan konkurencije je vratar Goran Karačić, dok se Neven Đurasek postupno vraća nakon ozljede tetive.

- Ekipa je spremna i fizički jaka. Mentalno je iskusna, ali i jako gladna jer ove godine želimo napraviti dobar rezultat i u Europi - rekao je Rožman. 

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez
Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Ristovski iz Sarajeva odlazi u Novi Pazar
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ristovski iz Sarajeva odlazi u Novi Pazar

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen
BRAVO, PLAVI

Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen

Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka! Thun je imao 2-0 na Maksimiru, dobio crveni karton, a onda je Dinamo krenuo u preokret. Dva gola za produžetke, a onda čudesan gol Valinčića za prolaz dalje
Trener Thuna opleo po Dinamu, Kovačević mu odgovorio: 'Što smo trebali? Pa nisam ja sudio'
IZJAVE TRENERA

Trener Thuna opleo po Dinamu, Kovačević mu odgovorio: 'Što smo trebali? Pa nisam ja sudio'

DINAMO - THUN 3-2 Drago mi je zbog Kačavende, odlično je odradio pripreme, pokazao da nam može biti od velike koristi. Volio bih igrati protiv Kauna u idućoj fazi jer je tamo naš trener (Sopić), kaže Kovačević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026