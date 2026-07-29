Simon Rožman: 'Idemo po prolaz i dobar rezultat u Europi'

Trener nogometaša mostarskog Zrinjskog Simon Rožman izrazio je optimizam uoči uzvratne utakmice 2. pretkola Konferencijske lige protiv islandske momčadi Valur, u kojoj će Mostarci na svom terenu u četvrtak od 20.30 sati pokušati nadoknaditi 0-1 zaostatak iz prvog susreta i izboriti prolazak dalje.

- Imam povjerenje u momke. Jako su gladni suprotstaviti se Valuru, pokazati da smo bolja momčad na terenu i proći u sljedeći krug - rekao je Rožman na klupskoj konferenciji za novinare.

Rožman je ocijenio kako je Zrinjskom u prvom susretu nedostajalo mirnoće u završnici, a prostor za napredak vidi i u prekidima te organizaciji igre. Dodao je da je momčad dobro iskoristila protekli tjedan za trening i pripremu uzvrata. Kazao je kako, unatoč rezultatskom minusu, vjeruje da je sve i dalje u rukama njegove momčadi te očekuje strpljivu, ali agresivnu i napadački usmjerenu igru.

Zdravstveno stanje u momčadi uglavnom je dobro. Izvan konkurencije je vratar Goran Karačić, dok se Neven Đurasek postupno vraća nakon ozljede tetive.

- Ekipa je spremna i fizički jaka. Mentalno je iskusna, ali i jako gladna jer ove godine želimo napraviti dobar rezultat i u Europi - rekao je Rožman.