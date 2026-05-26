Simon za 24sata o egzodusu naših mladih košarkaša u SAD: 'S tim se ne možemo boriti...'
Imali smo jednu meč-loptu protiv Njemačke koju smo prosuli u Njemačkoj i ne mogu reći da sam do kraja zadovoljan. Bojim se utakmice s Izraelom jer će imati potpuno drugačiji roster, ispričao nam je Simon
Hrvatski košarkaški savez kreirao je plan osposobljavanja mladih trenera inicijativom nazvanom "Pokaži srce za košarku". Ulagat će se kroz razne seminare i edukacije kako bi se podignule kvaliteta i stručnost. Rak-rana je to hrvatske košarke već godinama. Mladih talenata ne nedostaje, no velik je manjak kvalitetnih i zainteresiranih trenera koji će ih usmjeriti na pravi put. Osim trenera, ova inicijativa obuhvatit će i druge osobe povezane s košarkom, poput kondicijskih trenera specijaliziranih za košarku, ali i ostalih koji sudjeluju u procesima hrvatske košarke. Sportski direktor Saveza Krunoslav Simon i koordinator Ureda reprezentacija Andro Anzulović naglasili su kako ovo nije projekt koji će trajati samo jednu godinu, već će se njime u nadolazećim sezonama graditi budućnost i mladim trenerima dati platforma za razvoj i učenje.