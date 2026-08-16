Sin bivšeg košarkaša zabio tricu za zlato: Otac je vodio s klupe, a onda je došla MVP nagrada

Još jedan sjajan uspjeh hrvatske reprezentacije u mlađim kategorijama! Hrvatski košarkaši do 16 godina postali su europski prvaci B divizije, a do naslova su došli u dramatičnoj završnici. U konačnici je pao Island 69-67. Čovjek odluke bio je Luka Leni Ukić, sin izbornika i bivšeg reprezentativca Roka Lenija Ukića, koji je dvije sekunde prije sirene pogodio tricu za pobjedu. Ukić mlađi proglašen je MVP-om turnira te je s Nikšom Zlopašom izabran u prvu petorku EP-a.

Plasmanom u finale hrvatski košarkaši do 16 godina ostvarili su glavni cilj, povratak u A diviziju. S Islandom su se već ranije susreli na prvenstvu, kada je Hrvatska došla do uvjerljive pobjede 80-53. U borbi za medalju slijedila je potpuno drukčija utakmica. Hrvatska je na poluvremenu vodila sa samo dva razlike, ali je nakon treće četvrtine vodstvo preuzeo Island. Imao ga je sve do dvije sekunde do kraja, ali tada je Ukić tricom donio preokret i naslov Hrvatskoj.

Najbolji u hrvatskim redovima bio je Luka Leni Ukić s 27 poena, 6 skokova i 11 asistencija, dok je Fran Strahija postigao 17 poena, 12 skokova i 4 blokade.