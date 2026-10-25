Sin hrvatskog trenera prvi puta na klupi talijanskog prvaka

Mladi hrvatski reprezentativac i bivši igrač zagrebačkog Dinama Leon Jakirović po prvi puta se našao u zapisniku Intera za utakmicu protiv protiv Fiorentine. Aktualni talijanski prvak na San Siru dočekuje Fiorentinu, a trener Cristian Chivu za susret osmog kola talijanskog prvenstva na klupu se odlučio staviti 18-godišnjeg Jakirovića, inače sina hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića koji je trenutačno u Engleskoj.

Radomlje: Prijateljska utakmica, GNK Dinamo - NK Radomlje | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Uz Jakirovića, na klupi 'nerazzura' ostao je i hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Sin hrvatskog trenera u siječnju ove godine je napustio Dinamo i u transferu od 2.8 milijuna eura potpisao za Inter, koji ga je priključio svojoj U23 momčadi. Ona se natječe u Serie C, trećem razredu talijanskog nogometa, a mladi hrvatski branič ondje je dobivao priliku za redovito igranje.

Nogometni stručnjaci smatraju ga jednim od najperspektivnijih domaćih stopera njegove generacije. Kao izdanak ugledne Dinamove omladinske škole, za prvu momčad 'Modrih' debitirao je sa samo 16 godina.