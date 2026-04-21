Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIV PALERMA

Sin Jurgena Klinsmanna slomio vrat! Sezona je za njega gotova

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profi media

Jonathan Klinsmann je rođen u Munchenu dok mu je otac igrao za Bayern, a u karijeri je stigao do nastupanja za mlade selekcije SAD-a. Ipak, za seniorsku selekciju nikad nije nastupio

Jonathan Klinsmann sin je legendarnog njemačkog nogometaša i trenera Jürgena Klinsmanna i golman Cesene, a na utakmici protiv Palerma slomio je vrat, piše The Guardian

Nakon sudara s jednim igračem Palerma iznijeli su ga s terena na nosilima i hitno je prevezen u bolnicu na Siciliji. Iz kluba su se oglasili i naveli da su prvi pregledi otkrili "prijelom prvog vratnog kralješka". Također, dodatno će ga pregledati specijalist neurokirurgije. 

Na Instagramu je Jonathan potvrdio da je sezona za njega završena te zahvalio navijačima Cesene i Palerma na podršci. 

Jonathan je rođen u Munchenu dok mu je otac igrao za Bayern, a u karijeri je stigao do nastupanja za mlade selekcije SAD-a. Ipak, za seniorsku selekciju nikad nije nastupio, iako je bio pozvan za rujansko okupljanje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026