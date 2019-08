'Siniša je u formi, čulo se do sobe kako se dere na igrače'

Šok zbog dijagnoze i emotivno pražnjenje zbog javnog obznanjivanja pojedinosti o vlastitoj bolesti te posljedičnih dirljivih poruka podrške ostali su iza Siniše Mihajlovića (50).

Znalo se da je u pitanju leukemija, liječnici su tipizirali bolest, u pitanju je akutna mijeloična leukemija i počelo je ono što je Mihajlović najavio: žestoka borba s bolešću.

Trener Bologne se već neko vrijeme nalazi u bolnici na terapijama, no on je i dalje uz svoju momčad. Na presici na kojoj je priznao da je bolestan, otkrio je da će i dalje nastaviti voditi momčad, a to i ispunjava. Treninge prati preko 'live streama' koje mu omoguće njegovi pomoćnici, a čini se da je i dalje u formi. Naime, neki dan se toliko izderao na igrače da je sve orilo.

- Sjedili smo i večerali u sobi do Siniše, ali čulo se do nas kako viče na igrače. To je dobar znak, znači da je u formi i dalje - rekao je za La Republicu jedan zaposlenik Bologne.

Siniša je uvijek bio takav. Strog trener, ali pravedan. A u tome ga ne može omesti ni teška bolest. Štoviše, ovo je dokaz da oporavak ide u dobrom smjeru i da bi uskoro mogao treninge voditi izravno na travnjaku.