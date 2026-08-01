Sinkovići nakon novog velikog uspjeha najavili SP: Uvjereni smo da ćemo tada biti još bolji

Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariće na Europskom prvenstvu u Vareseu. Hrvatski olimpijci do odličja su stigli nakon tri utrke u manje od 24 sata, čime su potvrdili da se nakon povratka u svoju najtrofejniju disciplinu ponovno nalaze u samom europskom vrhu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Izjava braće Sinković | Video: Hrvatski veslački savez

U finalu su Sinkovići kroz cilj prošli treći s vremenom 6:08.35, iza srpske posade Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova, koja je osvojila naslov europskih prvaka (6:04.45), te Španjolaca Rodriga Condea Romera i Caetana Xoséa Horte Pombe, osvajača srebrne medalje (6:06.22).

Bronca u Vareseu nastavak je uzlazne forme Sinkovića nakon povratka u dvojac na pariće. Sezonu su otvorili 13. mjestom na Svjetskom kupu u Sevilli, da bi samo dva tjedna kasnije u Plovdivu osvojili zlato i pokazali kako ponovno mogu konkurirati najboljim svjetskim posadama. Europsko prvenstvo bilo je prvi veliki ispit sezone, a sljedeći izazov očekuje ih krajem kolovoza na Svjetskom prvenstvu u Amsterdamu.

Foto: Hrvatski veslački savez

- Na kraju smo utrku odveslali najbolje što smo mogli. Ja sam bio malo umoran tijekom cijelog ovog natjecanja i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom prvenstvu. Nadam se da će na Svjetskom prvenstvu biti drukčije i vjerujem da hoće, rekao je Martin Sinković.

- Stvarno sam zadovoljan kako smo izvukli ovo natjecanje. Danas nije moglo ići bolje od ovoga. Dali smo maksimum i borili se do kraja. Definitivno još imamo prostora za napredak. Kad se malo osvježimo i budemo eksplozivniji, vjerujem da ćemo biti puno brži. Sad se okrećemo Svjetskom prvenstvu i idemo ponovno napasti, dodao je Valent Sinković.