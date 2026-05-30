Sinkovići pobijedili u C finalu u debiju u novoj-staroj disciplini: 'Nije kao što smo se nadali...'

Sinkovići slavili u C finalu u Sevilli! Iako nisu ušli u A finale, pobjedom su započeli novu sezonu. Sljedeća prilika za dokazivanje već za dva tjedna u Bugarskoj

Braća Martin i Valent Sinković završili su nastup na 1. Svjetskom kupu u Sevilli pobjedom u C finalu dvojca na pariće. Hrvatska posada odveslala je utrku za 6:24,46 i zauzela prvo mjesto ispred posade neutralnih sportaša AIN, koja je završila druga s vremenom 6:26,69, dok je treća bila druga švicarska posada SUI2 s vremenom 6:30,29.

Nakon kvalifikacijske utrke u kojoj su zauzeli četvrto mjesto u svojoj skupini i s ukupno 13. vremenom ostali nadomak polufinala, Sinkovići su drugi dan natjecanja odradili bolje i odlučnije te pobjedom u C finalu zaključili prvi nastup u novoj veslačkoj sezoni. Iako rezultat u Sevilli nije bio onakav kakvom su se nadali, riječ je o početku sezone i prvom međunarodnom nastupu nakon povratka u dvojac na pariće, disciplinu u kojoj ponovno grade formu i ritam za nastavak godine.

- Evo, i druga utrka je završena. Nije kao što smo se nadali A finale, nego C, ali ponosan sam što smo odradili najbolje što smo mogli i pobijedili barem tu. Moramo sada analizirati što dalje i kako se vratiti tamo gdje nam je mjesto na sljedećim natjecanjima - rekao je Martin Sinković.

Utrkom je zadovoljniji bio Valent Sinković:

- Današnja utrka dobro je odrađena, po dogovoru. Bolje smo se osjećali nego jučer. Naravno da to treba biti puno bolje, ali koliko smo mogli, toliko smo izvukli i idemo dalje.

Nastavak sezone vrlo brzo donosi novu priliku za usporedbu s najboljima. Sljedeću provjeru Sinkovići će imati već za dva tjedna, od 12. do 14. lipnja, na 2. Svjetskom kupu u Plovdivu u Bugarskoj.

