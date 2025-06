Sinner vs. Alcaraz: Susreli se u finalu Umaga prije tri godine, a sad su u finalu Roland Garrosa

Bilo je to 31. srpnja 2022. na uzavreloj umaškoj zemlji kad su se u finalu turnira susreli danas najbolji svjetski tenisači Jannik Sinner (23, ATP 1.) i Carlos Alcaraz (22, ATP 2.). Nakon što je prvi set sa 7-6 odnio Španjolac, "upalio je motore" Talijan i s dva put a po 6-1 nakon dva i pol sata borbe slavio u Umagu.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Bio je to njihov treći meč i prva pobjeda Sinnera, a do danas su igrali 13 puta - pet je puta slavio Talijan, a osam puta španjolski tenisač. Tad je Sinner bio 10., a Alcaraz peti tenisač svijeta, a stvari su se do danas promijenile. Sad će se dva trenutačno najbolja svjetska tenisača naći u finalu Roland Garrosa, Grand Slam turnira na pariškoj zemlji.

Prošle je godine spomenuti dvojac igrao u polufinalu kad je nakon četiri sata i 12 minuta borbe slavio Alcaraz s 3-2 (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3) ušao u finale te osvojio GS protiv Alexandera Zvereva. Valja istaknuti da Sinner do finala nije izgubio set i samo je protiv Novaka Đokovića igrao jedan tie-break, dok je Alcaraz 'čisto' slavio u samo dva od šest mečeva.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Ovaj je put mali favorit Španjolac prema kladionicama, a na njegovu je pobjedu koeficijent 1,85, dok je na pobjedu Sinnera koeficijent 1,90. Susret na Phillipe-Chatrieru započinje u 15 sati, a prijenos je na Eurosportu.