Sinovčić: Vrsaljko neće moći ući na glasovanje! Nije neutralan, a nije me strah zbog tih klošara...

Ako me nije bilo strah četnika 1991. godine, onda me neće biti strah ni ovih klošara, najavio je to poduzetnik Rene Sinovčić (64), koji je jedan od kandidata za predsjednika Nogometnog saveza Zadarske županije. Protivnik na izborima, koji se održavaju u četvrtak u hotelu Kolovare, bit će mu bivši nogometaš Hajduka Jurica Buljat (38), kojeg podržavaju i bivši reprezentativci poput Luke Modrića, Danijela Subašića i Šime Vrsaljka.

Sinovčić je uoči izbora dao intervju za Nacional u kojem se žestoko obrušio na Šime Vrsaljka, koji je ranije ovog tjedna dao intervju za Novu TV u kojem je rekao kako procesuirane osobe (Sinovčić je nepravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz NK Zadra) ne bi trebale biti djelatnici u nogometu.

- Ovo je prijateljska utakmica, mada je mnogi iz susjednog tabora predstavljaju kao sve samo ne prijateljsku utakmicu. Ako protukandidat pobijedi, na nama je kao bivšim sportašima da mu čestitamo i da mu zaželimo topli povratak u hrvatski nogomet, što po meni je odlika vrhunskih sportaša, svega onoga što mladi ljudi trebaju slijediti, a posljedično mislim da je to katastrofa za hrvatski nogomet. Moje mišljenje je da u nekoj budućnosti, ako HNS ima alat u svojim rukama, da jasno donese odluku da svi ljudi koji su procesuirani na ovaj ili onaj način da ne mogu biti dio hrvatskog nogometa ni Saveza, ni u kojem smislu - rekao je Vrsaljko.

Berlin: Svečana loža Olimpijskog stadiona tijekom susreta između Španjolske i Hrvatske | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sinovčić je u odgovoru optužio Vrsaljka na "huškanje" i tvrdi kako bivši 'vatreni', kao službena osoba i ambasador HNS-a.

- To su najveći prljavci koji su stupili na nogometnu scenu, prljavo igraju, jako prljavo. Okolo zovu medije, vrše strašan pritisak. Pazite, Šime Vrsaljko 25 godina nije stupio u Nogometni savez Zadarske županije, četvrt stoljeća ga nema nigdje, nije nogom kročio u klub i sad je predvodnik prljave kampanje -rekao je Sinovčić za Nacional i poručio kako Vrsaljku, koji bi trebao biti HNS-ov predstavnik umjesto Marijana Kustića, neće biti omogućen pristup tajnom glasovanju za predsjednika.

Zadar: Portreti Rene Sinov?i?a, arhivske fotografije | Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

- Vrsaljko neće ući. Kao prvo, on nije neutralan, vi kad dođete kao gost, trebali biste biti neutralni. On je na plaći HNS-a i nije neutralan. I kao takav neće ući. Uostalom, Skupština će izglasati tko može, a tko ne može unutra - zaključio je.