Široki ispao iz Europe, igrač Dinama odveo Olimpiju dalje

Gledatelji na Pecari više neće gledati ove sezone europske utakmice. Nakon poraza u prvoj utakmici 2-1, Široki Brijeg je istim rezultatom izgubio i u Kazahstanu od domaćina Almatyja.

Svi golovi su pali u završnici utakmice, a prvi do vodstva je i ovaj put stigao Široki. Dražen Bagarić zabio je iz penala u 90. minuti, no to slavlje je jako kratko trajalo. Kazahstanci su izjednačili dvije minute kasnije golom Orazova, a pobjedu i potvrdu prolaska dalje dao im je Kuat minutu kasnije.

Momčad Goce Sedloskog tako se oprostila od Europe već nakon prvog pretkola.

- Ponovno nam se dogodio scenarij kao i prije tjedan dana. Imali smo određenu inicijativu i tražili svoje prilike. Kada smo poveli pogotkom iz jedanaesterca, preuzeli smo rizik, naša je obrana izašla visoko i Kairat nas je kaznio iz protunapada. Nije mi se svidjelo kako su domaći igrači odugovlačili u određenim trenutcima i tako oduzimali vrijeme. Ipak, želim im sreću u nastavku natjecanju. Pokazali smo kako se i momčadi s malim proračunom mogu nositi s momčadi koja ima znatno veći proračun poput našeg suparnika - rekao je Sedloski nakon poraza

Olimpija iz Ljubljane uspjela je nadoknaditi poraz iz prve utakmice i prošla je u drugo pretkolo. Oni su u Ljubljani izgubili od RFS-a 3-2, no u Latviji su pokazali da su puno kvalitetniji od domaćina i dobili s 2-0.

Junaci slovenske pobjede bili su bivši igrač Dinama Endri Cekici i aktualni igrač 'modrih' koji je na posudbi u Olimpiji, Luka Menalo.

Oba gola pala su u sudačkim nadoknadama. Prvi gol zabio je Endri Cekici u 45+1' minuti, dok je Luka Menalo u 90+2' potvrdio prolazak svoje momčadi.