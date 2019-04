Siromašna curica jela krekere, Candreva joj platio pravi ručak

Kakva gesta krilnog napadača Intera! Antonio Candreva (32) poludio je kad je čuo da siromašna djevojčica iz jedne migrantske obitelji za ručak u školi jede samo tunu i krekere jer nema za plaćanje školske kantine.

Gradonačelnik Minerbe Andrea Girardi kazao je da je curica dobivala tunu i krekere jer je to pravedno prema obiteljima koje svojoj djeci plaćaju kantinu. Ta skandalozna izjava razljutila je talijansku javnost, ali i samog Candrevu koji je reagirao.

Djevojčica je zaplakala kad je dobila manje ručak od ostale djece.

A girl from a poor immigrant family was given tuna and crackers instead of the normal school lunch.



Then, Inter Milan football star Antonio Candreva stepped in.



Full story: https://t.co/k5gNoyegty pic.twitter.com/H3arNSArEi