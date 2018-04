Siroti Stephenson: Babo i dečki nikad mu ne žele dodati loptu...

Nekoliko solo prodora, dva, tri skoka u napadu, puno borbe po obručima i na kraju prekršaj... Sve je to iz najbolje pozicije u dvorani gledao igrač Indiana Pacersa Lance Stephenson. S parketa. Stajao je u kutu, potpuno sam, voljan šutirati, sudjelovati u igri na bilo koji način, no suigrači to nisu prepoznali. Ni Bojan Bogdanović, ni Sabonisov sin, ni nitko drugi. Lance je čekao, čekao, čekao... Video koji prenosi Facebook stranica Košarkancije traje 24 sekunde, kao jedan cijeli napad, no Stephensonu je to zacijelo trajalo kao vječnost.

Indiana je tu utakmicu na kraju dobila sedam razlike (111-104), a ova situacija bila je izolirani slučaj. Ispucao je i Lance svoje. Za 20 minuta na parketu šutirao je devet puta iz igre, zabio tri lopte, a tricu je gađao 0-5. Kad se to tako pogleda, možda i tu leži razlog zašto mu Babo i društvo nisu dodavali na šut za tricu...