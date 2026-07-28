Pregovori oko novog ugovora nisu bili zahtjevni, čim sam sjeo za stol s Hugom Vianom, sportskim direktorom Manchester Cityja, bilo je jasno kako razmišljamo u istom smjeru, kaže Joškov agent, Marjan Šišić
Šišić za 24sata: Bilo je interesa, ali novi ugovor s Man. Cityem je najlogičniji korak za Gvardiola
Joško Gvardiol ostaje član Manchester Cityja, engleski velikan u ponedjeljak je potvrdio potpis novog ugovora s hrvatskim reprezentativcem koji ga sad za Etihad veže do 2031. godine. Manchester City ovog ljeta započinje novu eru, Enzo Maresca je zamijenio Josepa Guardiolu, a u klubu više nema ni Bernarda Silve, Johna Stonesa, Nathana Akea...
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"Građani" će i u novoj sezoni imati velike ambicije, u Man. Cityju žele vratiti naslov prvaka. Potpisani su novi dugogodišnji ugovori s Gvardiolom, Dokuom, Fodenom i HusanovIm, iz Nottingham Foresta je za čak 135 milijuna eura stigao engleski reprezentativac Elliot Anderson.
- Joško je iznimno sretan zbog produljenja ugovora s Manchester Cityjem, od prvog dana se osjeća ugodno u gradu i klubu, svi su ga lijepo primili, a u dosadašnje tri sezone već je odigrao 122 utakmice, osvojio i pet trofeja. U klubu ga strašno cijene što nam je bilo vidljivo ponudom za novi ugovor, pa je bilo logično da nastavimo suradnju - javio nam se iz Manchestera Joškov agent Marjan Šišić, pa nastavio:
- Da, bilo je određenih interesa i s drugih strana, ne bih tu konkretno govorio o imenima klubova, već o činjenici kako se Manchester City od prvog dana postavio vrlo korektno, te im se zahvaljujem i ovim putem. Pregovori oko novog ugovora nisu bili zahtjevni, čim sam prvi put sjeo za stol sa sportskim direktorom Hugom Vianom bilo je jasno kako razmišljamo u istom smjeru. Svi smo sretni što Joško nastavlja svoj put u Man. Cityju, vjerujemo da će i dalje pisati povijest ovog kluba.
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