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Šišić za 24sata: Već je postalo gotovo nemoguće nekog igrača iz HNL-a prodati u Lige petice...

Piše Hrvoje Tironi,

Uvijek će se dogoditi nekakav Sučić ili Baturina, ali naši će igrači do Liga petica ići preko klubova iz liga koje su do jučer bile iza HNL-a’, tvrdi nam hrvatski agent Marjan Šišić koji brine o karijeri Joška Gvardiola