Šišić za 24sata: Već je postalo gotovo nemoguće nekog igrača iz HNL-a prodati u Lige petice...
Uvijek će se dogoditi nekakav Sučić ili Baturina, ali naši će igrači do Liga petica ići preko klubova iz liga koje su do jučer bile iza HNL-a’, tvrdi nam hrvatski agent Marjan Šišić koji brine o karijeri Joška Gvardiola
Hrvatski nogometni prvoligaši opet su, po pitanju prijelaznog roka, imali prilično razočaravajuće ljeto. Mnogi su klubovi očekivali kako će do 1. rujna kvalitetnim inozemnim prodajama prema najjačim europskim ligama napuniti klupske blagajne, ali rijetki su u tome i uspjeli. Naših deset prvoligaša ovoga je ljeta napustilo čak 178 igrača, a na njima se, prema Transfermarktu, zaradilo 29,57 milijuna eura.