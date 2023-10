Situacija koja je zbunila sve. Suci su nam objasnili zašto je gol Osijeka ispravno poništen

Igrač Osijeka Domagoj Bukvić je u 68. minuti ubacio loptu iz kornera. Igrači Osijeka i Istre pali su nakon duela, a potom se čula zviždaljka. Igrači jedne i druge momčadi su stali s igrom, mislili su da je sudac svirao prekršaj, ali zvižduk je došao s tribine. Vedran Jugović je uzeo loptu i ubacio u peterac na Duartea koji je zabio za 2-0 vodstvo Osijeka. Sudac Jakov Titlić prvo je priznao gol pa na koncu ga poništio.

Pokretanje videa ... Sažetak utakmice 13. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između Osijeka i Istre 1961 (3:1). | Video: 24sata/MAXSport

Situacija je to koja je zbunila mnoge i kakvu do sada nismo vidjeli na HNL travnjacima. Nikome nije bilo jasno zašto je sudac poništio regularan gol, kako su pomislili mnogi, no kako su nam pojasnili suci, Titlić je postupao u skladu s pravilima nogometne igre i gol je ispravno poništen.

A pravila kažu: ako se na tribinama čuje zviždaljka koja ometa igru, igra se zaustavlja i nastavlja spuštanjem lopte. Titlić je pogriješio što nije odmah prekinuo igru nakon što je čuo zviždaljku, već je pustio da se nastavi akcija, a u nastavku iste je Osijek zabio gol. No, ispravno ga je poništio zbog vanjskog utjecaja.

Suci su itekako upoznati s time što raditi u takvim situacijama. Kako doznajemo, sudačka komisija često na seminarima prikazuje ovakve situacije, a sada smo imali priliku vidjeti i kako to izgleda u praksi. Itekako zbunjujuće, ali što je najbitnije, odluka je ispravna.