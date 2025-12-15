Šitum o Rebićevom laktu: 'Zar netko nekome mora izbiti zub da bi se svirao prekršaj...'

Hajduk je u 17. kolu HNL-a rutinski riješio uvijek neugodno gostovanje. Splićani su slavili protiv Lokomotive (3-1) i došli do prve pobjede nakon mjesec dana. Najbolju utakmicu u bijelom dresu odigrao je Ante Rebić koji je dvaput zabio i asistirao Micheleu Šegi za 2-1.

No upravo taj gol, kojeg je Šego zabio u 54. minuti, izazvao je prosvjede kod domaćina. U začetku akcije igrač Lokomotive Mario Šitum završio je na podu nakon duela s Antom Rebićem. Lokomotiva se žalila sucu na udarac laktom, ali Mateo Erceg je na kraju priznao gol.

A svoje mišljenje o tome je li trebao biti prekršaj, otkrio je sam Šitum u razgovoru za Tportal.

- Zbilja ne razumijem zar netko nekome treba izbiti zub da bi se dosudio 'lakat'. Meni kao igraču koji sam 15 godina u profesionalnom nogometu sve je to zbilja smiješno. Rebića poznam osobno, cijenim ga i kao čovjeka i kao igrača, igrali smo dugo zajedno. Sigurno me nije namjerno udario, ali dogodio se taj skok u kojem me udario laktom u zube. Osjetio sam udarac i pao na pod - rekao je Šitum pa nastavio:

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Mislim da je sve jasno i da se sve vidi na snimci. Dalje ne ulazim u rasprave jer to nije ni moja domena. Ne želim komentirati suđenje, oni se za to školuju. Kažem, smiješno mi je komentirati je li netko nekoga lagano dotaknuo ili mu razbio zube. Žao mi je što je iz te akcije pao gol i sada se poteže pitanje sudaca. I ne volim, općenito, kada suce stavljamo u prvi plan. Nije korektno ni prema njima jer sigurno nisu došli da bi nekoga zakinuli. Jednostavno, svatko može pogriješiti. Cijenim naše suce, a moram priznati – Hajduk je bio bolja ekipa - kazao je igrač Lokomotive.