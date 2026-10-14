Sjajan nastup Ivice Zubca za Pacerse kod Oklahome City

Indiana Pacers poraženi su u produžetku sa 114-112 kod Oklahoma City Thundera u pripremnoj utakmici NBA lige odigranoj sinoć u Paycom Centeru, a hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac je za 18 minuta postigao 13 koševa uz šut 6/7 iz igre, a imao je i 13 skokova te pet asistencija i tri ukradene lopte.

Gosti su tijekom prvog poluvremena imali i 20 koševa prednosti u drugoj četvrtini, ali su NBA prvaci iz 2025. nadoknadili zaostatak u nastavku dvoboja te došli do pobjede u produžetku. Kod Pacersa je najbolji bio povratnik Tyrese Haliburton s 24 koša i tri asistencije, a strijelce Oklahome predvodio je Jared McCain s 20 poena, dok je Shai Gilgeous-Alexander ubacio 15 poena i imao šest asistencija. OKC je došao do prve pobjede u četvrtoj pripremnoj utakmici, a Pacers imaju učinak 1-2.

Mario Hezonja je za 21 minutu na parketu ubacio 12 koševa te imao šest skokova i po dvije asistencije i ukradene lopte na gostovanju Cleveland Cavaliersa u Orlandu, gdje je domaći Magic pobijedio sa 132-116. Najbolji gostujući strijelac bio je Donovan Mitchell s 15 poena, a imao je i osam asistencija. Orlando su do pobjede predvodili Paolo Banchero s 24 koša i osam skokova te Franz Wagner s 20 poena i osam asistencija. Magicu je ovo bila druga pobjeda u tri predsezonska nastupa, a Cavaliers su na učinku 1-2.

Foto: Mike Watters

Aktualni NBA prvaci New York Knicks doživjeli su i četvrti poraz u pripremnom razdoblju (0-4), ali ovaj je odjeknuo, jer su na gostovanju u Torontu izgubili s čak 50 koševa razlike (148-98). No, valja istaknuti da trener Mike Brown nije koristio osmoricu glavnih igrača svoje momčadi. U okrnjenom sastavu Knicksa najbolji je bio centar James Wiseman s 18 koševa i 10 skokova.

Kawhi Leonard je odigrao prvu utakmicu za Raptors u svom povratku u momčad s kojom je bio NBA prvak 2019., a povratnički nastup je završio s 21 poenom i pet skokova. Po 19 koševa su za domaću momčad postigli Scottie Barnes i Collin Murray-Boyles.

U ostale dvije sinoćnje pripremne utakmice Golden State Warriors su pobijedili Los Angeles Lakers u Las Vegasu sa 101-89, a Portland Trail Blazers su kao gosti svladali Sacramento Kings sa 110-98.