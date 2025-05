Sjajan ždrijeb za rukometaše! Hrvatska doznala protivnike na Europskom prvenstvu 2026.

Hrvatska rukometna reprezentacija igrat će u skupini E prvog kruga Europskog prvenstva koje se održava početkom iduće godine protiv selekcija Švedske, jednog od domaćina turnira, Nizozemske i Gruzije, odlučeno je na ceremoniji u četvrtak u Herningu.

Odličan je to ždrijeb za aktualne svjetske doprvake jer su na drugoj strani ždrijeba Nijemci, Španjolci, Danci, Portugalci, Francuzi i Norvežani pa ni s kime od njih neće moći igrati prije eventualnog polufinala. Dvije selekcije iz svake skupine prolaze u drugi krug, a kao suparnici izabranicima Dagura Sigurdssona u drugoj fazi natjecanja nameću se Slovenci, Crnogorci, Mađari i Islanđani.

Dobra vijest sa ždrijeba po Hrvatsku je i činjenica da se, plasira li se u drugi krug, neće morati seliti iz Malmöa, gdje će igrati utakmice u Malmö Areni. Završnica prvenstva igra se u Jyske Bank Boxenu u Herningu, a turnir traje od 15. siječnja do 1. veljače 2026. Domaćini su i Baerum kraj Osla, gdje je Hrvatska primila srebro na nedavnom SP-u, kao i švedski Kristianstad.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Slovenijom i prolaskom u četvrtfinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je u nizu od tri poraza od Švedske na velikim natjecanjima (EP 2018., SP 2019. i OI 2024.) i imat će dobar motiv prekinuti to na njihovu tlu, a dužnici su joj i Nizozemci s kojima su remizirali na Euru 2022., ali i koji su ih iznenadili u kvalifikacijama za prošli EP domaćom pobjedom 32-27 i remijem u Lijepoj Našoj. Gruzijci su debitirali na kontinentalnoj smotri prošle godine, gdje su izgubili od Nizozemske i Švedske, a pobijedili BiH, koju su svladali i u ovim kvalifikacijama, i s njima Hrvatska još nije igrala.

Ulaznice za rukometni Euro 2026.

Ulaznice su već u prodaji, za prvu fazu natjecanja stoje od cca 21 do 115 eura, a za drugi krug od 30 do 141 eura i možete ih kupiti OVDJE. Papirić za polufinala stoji od 27 do 241 eura, a za utakmicu za treće mjesto i finale od 27 do 268 eura. No one nisu još u prodaji.

Foto: EHF